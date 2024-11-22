МИД Казахстана сделал заявление по ситуации в Украине

В Министерстве иностранных дел Казахстана сделали заявление по ситуации в Украине, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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Как сообщил официальный представитель министерства Айбек Смадияров, посольство Казахстана в работает в штатном режиме.

"В МИД действует ситуационный центр, который мониторит ход развития событий. По нашим данным, иностранный дипломатический корпус также продолжает свою работу в Киеве и не эвакуирует своих граждан", - сообщил Смадияров.

По его словам, обращений от казахстанцев по эвакуации не поступало и спецрейсы на данном этапе не планируются.

"Как вы знаете, военные действия в Украине продолжаются не первый год. По нашим подсчетам, в стране могут находиться около 300 граждан Казахстана. При этом точное количество назвать затруднительно в связи с обстановкой в стране", - подчеркнул он.

Как подчеркнул официальный представитель ведомства, в МИД уже обратились к казахстанцам, находящимся в Украине, с рекомендацией покинуть территорию страны.

"Мы работаем, и казахские дипломаты окажут всю необходимую помощь при обращении соотечественников. В любом случае мы будем исходить из дальнейшего развития ситуации", - заключил он.

Напомним, ранее Президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение премьер-министру, руководителю Администрации Президента, руководителям всех силовых ведомств и акимам принять срочные меры по обеспечению безопасности основных военных и гражданских объектов в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины.

Позже оперативное совещание в связи с ситуацией вокруг Украины провели в правительстве Казахстана.

Министр обороны доложил о мерах по защите стратегических и инфраструктурных объектов. Бектенов поставил задачи для усиления работы всех служб, особое внимание уделив стабильности, общественному порядку, безопасности транспорта и объектов жизнеобеспечения.