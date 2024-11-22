Шокирующий случай с сиротой в Казахстане: приемный отец найден мертвым

В Павлодарской области воспитанницу детского дома изнасиловали в приемной семье. Подозреваемый - бывший приемный отец школьницы свел счеты с жизнью, передает корреспондент Tengrinews.kz .

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

По официальным данным, по факту изнасилования несовершеннолетней возбуждено уголовное дело.

"Подозреваемый установлен. Однако, узнав об обращении по данному факту в полицию, он совершил самоубийство. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. Расследование находится на особом контроле руководства департамента полиции Павлодарской области", - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

По предварительным данным, мужчина застрелился. По информации регионального уполномоченного по правам ребенка Сауле Шакеневой, пострадавшая девочка - воспитанница одного из детских домов региона.

Школьница рассказала о насилии в приемной семье, произошедшем несколько лет назад, после гинекологического осмотра.

"Два года назад эту девочку вместе с еще четырьмя детьми, среди которых двое были ее кровными, вернули из приемной семьи. Причины возврата мне неизвестны. На момент изнасилования приемным отцом девочке было 10-11 лет", - сообщила Шакенева.

Отметим, в Павлодарской области вскрылся очередной случай надругательства над несовершеннолетними. Ранее мы рассказывали, что жертвами насилия стали брат и сестра 16 и 15 лет. Информацию подтвердила региональный уполномоченный по правам ребенка Павлодарской области Сауле Шакенева.