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22.11.2024, 20:05

Казахстанцам вернут почти 770 миллионов тенге за отопление

Новости Казахстана 0 372

Возврат отразится на лицевых счетах в текущем отопительном сезоне, передает forbes.kz

Фото: © pexels.com/Leena
Фото: © pexels.com/Leena

В соответствии с нормами законодательства о естественных монополиях Республики Казахстан, субъект естественной монополии (СЕМ) обязан производить перерасчёт стоимости регулируемой услуги по снабжению тепловой энергией с учётом фактической температуры наружного воздуха напрямую потребителям, либо, в случае невозможности установления места нахождения потребителя, — путём снижения тарифа при оплате регулируемой услуги по снабжению тепловой энергией.

Таким образом, как пишет Finprom, за прошедший отопительный период 2023/2024 годов СЕМ, оказывающие услуги в сфере теплоснабжения, произвели перерасчёт платы за тепловую энергию для потребителей, не имеющих приборов учёта, на общую сумму 768,2 млн тенге с учётом НДС.

Наибольшая сумма возврата зафиксирована в ВКО - сразу 354,5 млн тенге. Далее идут Алматы (95,4 млн тенге) и Мангистауская область (60,9 млн тенге). Значительные суммы возврата также приходятся на Кызылординскую (38,6 млн тенге), Актюбинскую (37,7 млн тенге) Акмолинскую (33,5 млн тенге) и Костанайскую (32 млн тенге) области.

При этом для потребителей Улытауской и Карагандинской областей применяется иной подход, так как стоимость регулируемой услуги по снабжению тепловой энергией производится в соответствии с учётом фактической температуры наружного воздуха.

Комитет по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан (КРЕМ МНЭ РК) и его территориальные подразделения обеспечили перерасчёт стоимости услуг теплоснабжения для потребителей, не имеющих приборов учёта тепловой энергии, по всему Казахстану.

Как объясняют аналитики, уровень переплаты имеет накопительный эффект с учётом ежемесячной оплаты по выставленным квитанциям, и только по результатам перерасчёта на основании данных Казгидромета производится возврат средств на лицевые счета потребителей в виде аванса (сальдо — за вычетом переплат) в новом отопительном периоде (2024/2025 годы) либо за текущий календарный год (до конца 2024-го).

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