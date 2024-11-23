Визит Путина в Казахстан на фоне эскалации в Украине может сопровождаться провокациями – политолог

По мнению эксперта, Казахстан хоть напрямую и не вовлечен в этот конфликт, игнорировать потенциальные риски для нашей страны нельзя.

«Мы уже видели, как удары по Новороссийскому порту вызвали обеспокоенность, поскольку этот порт связан с Каспийским трубопроводным консорциумом, транспортирующим казахстанскую нефть. Такая ситуация может угрожать энергетической безопасности не только Казахстана, но и Европы в целом. Важно помнить, что в условиях эскалации ракетные удары могут стать непредсказуемыми, затрагивая территорию соседних стран», – подчеркнул политолог.

В связи с этим Ашимбаев поделился своим видением о том, какие шаги следует предпринять Казахстану на фоне сложившейся ситуации. По его мнению, необходимо местами усилить противовоздушную и противоракетную оборону, а также работу силовых структур и органов нацбезопасности – по борьбе с провокаторами и разжигателями конфликтов. Нужна ревизия системы гражданской защиты и реагирования на ЧС, а также аудит системы радиационной безопасности – на случай, если формат применения оружия окажется совсем тяжелым.

Политолог также прокомментировал возможные риски, связанные с расположением российского полигона «Капустин Яр» вблизи Западно-Казахстанской области.

«Российские баллистические ракеты размещены на большой территории. Запуски с полигона«Капустин Яр» проводятся как испытательные, но Россия располагает возможностями запускать ракеты с различных точек. Речь идет о боевых кораблях, подводных лодках, авиации и систем мобильного базирования», – подчеркнул Ашимбаев.

Но нового притока россиян в Казахстан, как это было после объявления мобилизации в сентябре 2022 года, ожидать не стоит. И причин тому Ашимбаев привел несколько.

«Для текущего формата боевых действий у России достаточно сил, а те, кто хотел уехать, уже сделали это. Кроме того, Казахстан находится сравнительно близко к зонам военных действий, что делает его менее привлекательным для релокации. Если говорить о гипотетических сценариях глобального конфликта, таких как Третья мировая война с применением ядерного оружия, то релоцироваться, условно говоря, остается разве что на север. Но, надеюсь, здравый смысл возобладает, и до этого не дойдет. Возможно, и будут какие-то потоки, но, мне кажется, все заинтересованы дождаться инаугурации Трампа и приступлении к переговорам», – сказал Ашимбаев.

Отдельного внимания, по мнению эксперта, заслуживает и грядущий визит президента России Владимира Путина в Казахстан, который также несет потенциальные риски.

«Очевидно, что это событие может быть использовано в провокационных целях, поэтому для нас актуально усиление системы противовоздушной обороны, а также мониторинг и активизация работы МЧС, экстренной медицины и служб радиационной безопасности – особенно на случай возможного расширения военного конфликта. Мы вынуждены готовиться к вероятным последствиям, которые этот конфликт может косвенно оказать на Казахстан. Также будет вестись работа по предотвращению любых провокационных акций в этот период», – сказал он.

Отвечая на вопрос, какие именно провокации могут произойти, Ашимбаев указал на существующую в стране активную прозападную сеть, которая уже предпринимала попытки влиять на национальные и религиозные вопросы в Казахстане.

«Это, к сожалению, тот аспект, который накладывает определенные риски на международное сотрудничество. Примером могут служить январские события, когда те же силы работали на разжигание конфликтов и поддержку попыток госпереворота. Поэтому Казахстан должен использовать все доступные механизмы для защиты своего пространства, в том числе пресекать действия провокаторов, таких как издания, которые в других странах классифицируются как иноагенты», – считает политолог.

При этом эксперт оценил своевременное заявление президента Токаева и последующее срочное совещание премьера Бектенова как демонстрацию того, что глава государства и правительство осознают серьезность вызовов и беспокоятся о безопасности страны.

«Это скорее скоординированные действия для того, чтобы оперативно реагировать на потенциальные угрозы и показать, что контроль над ситуацией находится в руках государства», – пояснил эксперт.

Напомним, в ночь с 21 на 22 ноября было опубликовано обращение президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева, в котором он поручил принять срочные меры для обеспечения безопасности военных и гражданских объектов на фоне обострения конфликта в Украине. Соответствующие задачи адресованы премьер-министру, силовым ведомствам и акимам, а выполнение поручений взято под особый контроль. Особое внимание уделено защите стратегической инфраструктуры, поддержанию стабильности и общественного порядка.

Утром 22 ноября премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел совещание с главами ключевых министерств, акцентировав внимание на оперативном контроле ситуации и усилении мер безопасности.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о первом применении баллистической ракеты средней дальности с гиперзвуковым оснащением «Орешник», целью которой стало украинское предприятие «Южмаш».

Этому предшествовали сообщения в западных СМИ, что президент США Джо Байден одобрил использование Украиной ракет ATACMS для ударов по российской территории. Также появилась информация о возможной поддержке аналогичных действий со стороны Франции и Великобритании, что вызвало резкую реакцию Москвы, пообещавшей «адекватный и ощутимый» ответ.