Мигрантов стали чаще задерживать в вебкам-студиях Казахстана

В МВД рассказали о первых задержаниях в салонах боди-массажа и вебкам-студиях. Организация сексуальных услуг за деньги обрела юридически наказуемый статус в сентябре, сообщает Zakon.kz .

Фото: Depositphotos / VitalikRadko

По информации телеканала КТК, с момента вступления закона в силу было зарегистрировано 10 преступлений по новому составу. Это – ответственность организаторов, не лиц, которые этим занимаются, а организаторов.

Лица, которые этим занимаются, за это ответственности нет. Такой выходящий за рамки приличия способ зарабатывания денег теперь относят к преступлениям, связанным с торговлей людьми. В эту категорию также входят сексуальная эксплуатация, продажа детей и человеческих органов, а еще принуждение к попрошайничеству, - сообщила Шинар Кучербаева, зам. начальника управления департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК.

По ее словам, всего с начала нынешнего года в этой сфере зарегистрировано около 200 преступлений. Эксперты встревожены тем, что статистика торговли "живым товаром" в Казахстане устойчиво растет.

По словам Алии Белоносовой, национального координатора Международной организации по миграции в РК, это связано с тем, что все больше и больше людей находятся в миграционных процессах. Так они становятся наиболее уязвимыми к различной эксплуатации и нарушениям их прав.