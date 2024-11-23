Скандальный законопроект об убийстве животных: эксперты пожаловались в Администрацию президента

Группа экспертов из числа академиков, исследователей и зоозащитников направила обращение в Администрацию президента из-за законопроекта, в котором предлагается умерщвление бродячих животных, передаёт Ulysmedia.kz .

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Об этом сообщил научный сотрудник Школы государственной политики Олжас Жораев, являющийся одним из авторов обращения.

Отметим, что накануне в мажилисе под руководством депутата Едила Жанбыршина прошел круглый стол, где обсуждались поправки в закон "Об ответственном обращении с животными". Эксперт заявил, что мероприятие в нижней палате парламента превратили в формальность.

К сожалению, мероприятие превращено в формальность. Участие независимых экспертов и общественности ограничено, а готовность депутатов учитывать аргументы, факты и мнения компетентных специалистов остается под вопросом. Тем временем мы с командой профессионалов из разных сфер продолжаем разоблачать мифы, продвигаемые депутатами. Наше обращение направлено в мажилис и Администрацию президента, - сообщил он.

Напомним, ранее депутат мажилиса Едил Жанбыршин представил проект поправок в закон "Об ответственном обращении с животными". В документе планируется узаконить эвтаназию бездомных животных.