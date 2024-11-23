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23.11.2024, 15:14

В Казахстане обсуждают пожизненное заключение для должностных лиц за участие в наркобизнесе

Новости Казахстана 0 387

Депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов в своем Telegram-канале написал пост, в котором высказался о пожизненном наказании для должностных лиц за участие в наркобизнесе, передает Tengrinews.kz.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Отметим, 22 ноября в ходе собрания фракции партии Amanat в Мажилисе депутаты рассмотрели вопросы противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Ключевой темой обсуждения стал пересмотр законодательства в данной области в части ужесточения наказания для организаторов наркобизнеса.

Депутаты проголосовали за ужесточение наказания для производителей. Это справедливое решение. Однако существует еще более серьезная проблема, когда те, кто должны защищать общество от преступлений, сами оказываются вовлеченными в наркобизнес. Поэтому мы предложили норму о пожизненном заключении для должностных лиц, которые, используя служебное положение, имея доступ к ресурсам и информации, участвуют в незаконном обороте наркотиков. Если их вина доказана, такие действия должны караться максимально строго, - считает депутат.

Он добавил, что Президент страны ведет бескомпромиссную и последовательную борьбу с наркобизнесом и распространением наркотиков.

Утвержден комплексный план по борьбе с наркоманией, направленный на устранение этой серьезной угрозы для общества, а также принимаются другие меры, - заключил Асхат Аймагамбетов.

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