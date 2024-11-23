Девушка потеряла ребенка после отравления на тое в Павлодарской области

Гости отравились во время «қыз ұзату» в ресторане Павлодарской области. У них диагностировали сальмонеллез. Одна из пострадавших была беременной, передает « Голос народа ».

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16 человек обратились в департамент торговли и защиты прав потребителей по Павлодарской области с просьбой представлять их интересы в суде, сообщает tipavlo.dar.

По словам авторов обращения, в апреле они отравились пищей, приготовленной рестораном, где проходило праздничное мероприятие.

Им был нанесен вред здоровью, многие из них из-за лечения не могли работать и получили только пособия по временной нетрудоспособности и потеряли заработок. Также среди них были два сильно пострадавших гостя: из-за отравления у девушки случился выкидыш на двухмесячном сроке, а мужчине в кишечник попала инфекция, которую удаляли оперативным вмешательством, - рассказала заместитель руководителя ведомства Нурсулу Аубакирова.

В июне в адрес ресторана пострадавшие клиенты направили претензионное письмо о возмещении материального и морального ущерба. Но ответа не получили. Департамент торговли и защиты прав потребителей провел по этому поводу внеплановую проверку ресторана, выдал предписание об устранении нарушений по предоставлению в срок ответа на претензию потребителя и вынес предупреждение.

Далее госорган направил иск в суд о возмещении материального ущерба и морального вреда, причиненных вследствие некачественной услуги потребителям, в том числе несовершеннолетнему посетителю.