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23.11.2024, 16:40

Девушка потеряла ребенка после отравления на тое в Павлодарской области

Новости Казахстана 0 402

Гости отравились во время «қыз ұзату» в ресторане Павлодарской области. У них диагностировали сальмонеллез. Одна из пострадавших была беременной, передает «Голос народа».

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

16 человек обратились в департамент торговли и защиты прав потребителей по Павлодарской области с просьбой представлять их интересы в суде, сообщает tipavlo.dar.

По словам авторов обращения, в апреле они отравились пищей, приготовленной рестораном, где проходило праздничное мероприятие.  

Им был нанесен вред здоровью, многие из них из-за лечения не могли работать и получили только пособия по временной нетрудоспособности и потеряли заработок. Также среди них были два сильно пострадавших гостя: из-за отравления у девушки случился выкидыш на двухмесячном сроке, а мужчине в кишечник попала инфекция, которую удаляли оперативным вмешательством, - рассказала заместитель руководителя ведомства Нурсулу Аубакирова.

В июне в адрес ресторана пострадавшие клиенты направили претензионное письмо о возмещении материального и морального ущерба. Но ответа не получили. Департамент торговли и защиты прав потребителей провел по этому поводу внеплановую проверку ресторана, выдал предписание об устранении нарушений по предоставлению в срок ответа на претензию потребителя и вынес предупреждение.

Далее госорган направил иск в суд о возмещении материального ущерба и морального вреда, причиненных вследствие некачественной услуги потребителям, в том числе несовершеннолетнему посетителю.

По решению Экибастузского суда 18 потребителям, в том числе двум потребителям по второму иску, был частично удовлетворен материальный ущерб и моральный вред в сумме свыше 5 млн тенге. Материальный ущерб включает в себя утраченный заработок и затраты на лекарственные средства, который варьируются от 1318 до 188 462 тенге. За моральные страдания 16 истцам ресторан должен возместить от 200 тысяч до 700 тысяч тенге, - прокомментировали в департаменте.

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