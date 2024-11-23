Раздел имущества при разводе: на что имеют право бывшие супруги

В случае, если бывшие муж и жена не могут договориться между собой и при этом не имеют брачного договора, решение по спорным вопросам принимает суд. Об основных принципах, лежащих в основе имущественных отношений супругов информационному порталу inbusiness.kz рассказал и.о. председателя специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних города Шымкента Болат Карабаев.

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Имущественные отношения супругов в Казахстане регулируются Кодексом "О браке (супружестве) и семье". При этом важно понимать, что под действие семейного законодательства подпадают только супружеские отношения, признанные государством законными. А таковыми в Казахстане являются только браки, зарегистрированные в уполномоченном органе (ЗАГСе). С 1 сентября текущего года суды рассматривают дела, связанные с семейно-брачными отношениями супругов, имеющих несовершеннолетних детей, в одном производстве. При этом при предъявлении иска о расторжении брака, истцами, при необходимости, на разрешение суда ставятся вопросы, связанные с разделом имущества, определением места жительства и порядка общения с детьми, также назначением размера алиментов, - проинформировал Болат Карабаев.

Хотя каждый случай, связанный с имущественным спором между бывшими супругами, индивидуален, все же имеются общие правила, установлены в соответствии с действующим законодательством.

Личное и совместное

Прежде чем остановится на правилах, разберемся с такими понятиями как "личное" и "совместное" имущество супругов.

Согласно статье 35 Кодекса "О браке (супружестве) и семье", личной собственностью каждого из супругов являются:

Имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак;

Имущество, полученное супругами в период брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам;

Вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и приобретенных в период брака за счет общих средств супругов;

Имущество, нажитое каждым из супругов в период раздельного проживания в связи с фактическим прекращением брака.

В первых трех случаях нет необходимости оформлять личное имущество каким-то особым способом, также в этом случае не требуется решение суда. В последнем случае (когда супруги жили раздельно после регистрации расторжения брака) собственность признается личной, но уже по решению суда, - пояснил судья.

К совместному имуществу, нажитому супругами во время брака, относятся:

Суммы доходов каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности;

Суммы доходов с общего имущества супругов и раздельного имущества каждого из супругов;

Полученные ими пенсии, пособия, пенсионные накопления, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности, вследствие увечья либо иного повреждения здоровья, и другие);

Приобретенные за счет суммы общих доходов супругов движимое и недвижимое имущество, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные организации или в иные организации;

Любое другое нажитое супругами в период брака имущество.

Главные правила

Первое правило: при разделе общего имущества и определении долей супругов, доли каждого из них признаются равными, если иное не предусмотрено брачным договором. То есть, все чем владели муж и жена, живя в законном браке, при разводе делится поровну. При этом не имеет значения, на кого из супругов оформлено имущество, а также то, какими были доходы каждой из сторон. К примеру, бывшая жена, которая все годы брака занималась исключительно ведением домашнего хозяйства и воспитанием детей, имеет право на такую же долю в общем имуществе, что и ее бывший супруг, который занимался финансовым обеспечением всей семьи. Хоть и существует ошибочное мнение об отсутствии у неработающей супруги прав на долю в имуществе, следует отметить, что закон защищает материальные права женщин, занимавшихся ведением домашнего хозяйства и воспитанием детей, - пояснил судья.

При этом, суд вправе отступить от равенства долей, исходя из интересов родившихся в браке несовершеннолетних детей.

"Как таковой доли в совместном имуществе родителей дети не имеют. Но суд может отступить при разделе имущества от равенства долей, увеличив долю одного супругов, к примеру матери, с которой остаются дети. В моей практике были случай, когда мы увеличили долю многодетной матери до 60% и ее бывший супруг согласился с доводами суда. Но, бывают и обратные ситуации, когда муж настаивает на лишении бывшей супруги доли в совместном имуществе, аргументируя это тем, что жена все годы замужества сидела дома, а деньги для всей семьи зарабатывал только он", - отметил Болат Карабаев.

Отступить от равенства долей суд может и исходя из интересов одного из супругов, если другой партнёр не получал доходов по неуважительным причинам или расходовал общее имущество супругов в ущерб интересам семьи без согласия второго супруга. И это второе правило.

Что подлежит разделу

Все имущество, нажитое супругами во время брака и являющееся их общей совместной собственностью, если иное не предусмотрено брачным договором. Что относится к общей совместной собственности, мы перечислили выше. При этом стоимость имущества, подлежащего разделу, определяется на момент рассмотрения дела в суде, а не на момент его приобретения. Именно поэтому перед разделом имущества рекомендуется провести его независимую оценку. В случае несогласия одной из сторон, суд имеет право по ходатайству назначить судебную экспертизу.

Поделить все нажитое непосильным трудом бывшие супруги могут и не обращаясь в суд, если есть возможность полюбовно договориться о том, что и кому отходит при разводе. Но даже в таком случае юристы советуют оформлять договор о разделе имущества, который следует нотариально заверить.

Относительно мирное разрешение имущественных споров обещает и заключение брачного договора, который может быть составлен парой, как до вступления в брак, так и во время него. В этом случае вопрос об имущественных долях каждого из супругов, которые не обязательно могут быть равными, оговаривается при составлении договора. Брачный договор не является обязательным, любой из супругов имеет право отказаться от его заключения. Помимо этого, законом установлен порядок: если права одной из сторон были существенно нарушены, то договор может быть обжалован в суде.

Разрешение споров о разделе общего имущества бывших супругов также может проводится при участии медиаторов, помогающим в досудебном порядке прийти к ободному решению, которое также, как и решение суда, будет иметь юридическую силу.

Что не подлежит разделу

Здесь также несколько пунктов. Один из них связан с деньгам на банковских счетах, оформленных на несовершеннолетних детей, рожденных в браке. Эти вклады не подлежат разделу. Они остаются за детьми, не зависимо от того, кто их вносил. Также, согласно закону, не подлежит разделу имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак или личное имущество. К нему могут относиться не только автомобиль, квартира, дача, земельный участок, но и ценные бумаги, а также бизнес, - добавил Болат Карабаев.

Имущество, нажитое каждым из супругов в период раздельного проживания в связи с фактическим прекращением брака, также признаётся судом собственностью каждого из них, а значит, не подлежит разделу.

И долги пополам

Вместе с имуществом бывшим супругам, зачастую приходится делить и долговые обязательства. Согласно статье 44 Кодекса по обязательствам одного из супругов взыскание обращается лишь на личное имущество этого супруга. Если же заимствованные средства были полностью потрачены на нужды семьи, то взыскание долгов будет в первую очередь из совместного имущества.

К примеру, супруги, будучи в браке, оформили ипотечный кредит или же взяли деньги на покупку бытовой техники или машины. Если устанавливается, что деньги были взяты на нужды семьи, то долги делятся пополам, не зависимо от того, у кого какие доходы, и кто из супругов брал кредит. Общие долги супругов при разделе распределяются между ними пропорционально присужденным им долям. Даже если бывшая супруга не имеет доходов, после развода на нее также возлагается ответственность по долгам, - пояснил судья.

Подать заявление на раздел имущества можно одновременно с заявлением о разводе, так и после, имея на руках свидетельство о расторжении брака. Главное при этом не затягивать, так как есть срок исковой давности – а именно три года, в течение которых ваш иск на раздел имущества будет рассмотрен судом. Это значит, что если при разводе бывшие супруги не имели друг к другу претензий или просто не знали о наличии у второй половины какого-то имущества, но впоследствии изменили свое мнение, главное подать заявление не позднее, чем через три года c момента расторжения брака.