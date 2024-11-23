Актюбинку осудили за помощь мужу в попытке его побега

Актюбинку осудили по обвинению в угрозе или насильственных действий, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти (ст.380 ч.3 УК РК). Это произошло, когда она помогала своему мужу скрыться от полиции, передает « Голос народа ».

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В сентябре задержанный за административное правонарушение, в состоянии алкогольного опьянения, попросил сотрудника правоохранительных органов передать свои деньги гражданской супруге. После мужчина попытался скрыться, а сотрудник, прыгнув на капот автомобиля женщины, который двигался с незначительной скоростью, хотел их остановить.

После нескольких метров движения, машину заблокировал служебный автомобиль сотрудника БПП. Полицейский, воспользовавшись моментом, спрыгнул с капота, а женщина скрылась в неизвестном направлении.

В судебном заседании подсудимая признает вину.

Государственный обвинитель просит подсудимой назначить наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года.

Вина подсудимой полностью подтверждена признательным показанием подсудимой, показанием потерпевшего, видеофиксациями, протоколом осмотра автомашины и другими доказательствами по уголовному делу.

Обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание подсудимой - наличие малолетних детей, чистосердечное раскаяние.

Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание не установлено.

Приговором суда У. признана виновной по ст.380 ч.3 УК РК и назначили ей наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года, - сообщили в суде.

Приговор не вступил в законную силу.