Сотрудника прокуратуры задержали в Таразе

В Таразе задержан сотрудник прокуратуры по подозрению в мошенничестве, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.
23 ноября департаментом собственной безопасности генеральной прокуратуры и прокуратуры Жамбылской области в ходе оперативной разработки, с привлечением ДКНБ по Жамбылской области задержан сотрудник прокуратуры по подозрению в мошенничестве, - говорится в сообщении.
Досудебное расследование проводится спецпрокурором генпрокуратуры.
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