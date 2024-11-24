Сотрудника прокуратуры задержали в Таразе

23 ноября департаментом собственной безопасности генеральной прокуратуры и прокуратуры Жамбылской области в ходе оперативной разработки, с привлечением ДКНБ по Жамбылской области задержан сотрудник прокуратуры по подозрению в мошенничестве, - говорится в сообщении.