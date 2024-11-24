Если бы мог, уволил бы Черчесова - экс-игрок сборной Казахстана

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По словам Конысбаева, под руководством российского специалиста команда показала крайне неудовлетворительные результаты.

После прихода Черчесова сборная Казахстана провела шесть матчей, из которых лишь один закончился вничью, а пять — поражением с общим разгромным счетом 0:15. Rоманда заняла последнее место в Лиге B и была вынуждена опуститься в дивизион C.

Если бы у меня была возможность, я был бы первым, кто уволил бы Черчесова! Глядя на то, что происходит в сборной, особенно на то, как она играет, ответ очевиден, - отметил Конысбаев, подчеркнув, что текущая ситуация в команде не дает поводов для оптимизма.

Напоминаем, что Улан Конысбаев выступал за сборную Казахстана с 2011 по 2016 год, за это время он сыграл 32 матча и забил три гола.