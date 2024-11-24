Если бы мог, уволил бы Черчесова - экс-игрок сборной Казахстана

Бывший игрок сборной Казахстана Улан Конысбаев в интервью Euro-football.ru резко раскритиковал результаты работы Станислава Черчесова в роли главного тренера национальной команды, передает Ulys Sport.
По словам Конысбаева, под руководством российского специалиста команда показала крайне неудовлетворительные результаты.
После прихода Черчесова сборная Казахстана провела шесть матчей, из которых лишь один закончился вничью, а пять — поражением с общим разгромным счетом 0:15. Rоманда заняла последнее место в Лиге B и была вынуждена опуститься в дивизион C.
Если бы у меня была возможность, я был бы первым, кто уволил бы Черчесова! Глядя на то, что происходит в сборной, особенно на то, как она играет, ответ очевиден, - отметил Конысбаев, подчеркнув, что текущая ситуация в команде не дает поводов для оптимизма.
Напоминаем, что Улан Конысбаев выступал за сборную Казахстана с 2011 по 2016 год, за это время он сыграл 32 матча и забил три гола.
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