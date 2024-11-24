9-летняя девочка произвела фурор на концерте Димаша в Праге

В Праге состоялся сольный концерт Димаша Кудайбергена. Казахстанский артист во второй раз дает шоу в столице Чешской Республики. Первый концерт в рамках тура «Арнау» проходил в 2022 году, а спустя два года новая программа «Stranger» вновь собрала поклонников артиста на арене Sportovní hala FORTUNA, передает агентство Kazinform со ссылкой на dimashnews.

Фото: dimashnews

Начиная с шоу в Астане в сентябре 2024 года, программу концерта открывает гимн Республики Казахстан в исполнении Димаша. Этим вечером он тоже прозвучал, но после гимна принимающей стороны – Чешской Республики.

Концерт был близкий во всех отношениях, Димаш в перерывах между песнями общался со зрителями на английском, французском, казахском, русском языках, предлагал проверить произношение в песнях на китайском, приглашая поклонников подпевать.

Во время концерта Димаш пригласил на сцену девочку 9 лет по имени София, узнав, что она занимается музыкой. Юная вокалистка не растерялась и исполнила с большой сцены фрагмент песни Уитни Хьюстон, за что получила овации зала и букет от самого Димаша.