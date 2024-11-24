Солдат-срочник погиб в одной из воинских частей Актобе, передает Tengrinews.kz .

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Официальное сообщение об этом распространила пресс-служба Актюбинского гарнизона.

"23 ноября текущего года в одной из воинских частей Актюбинского гарнизона во время несения караульной службы совершил суицид путем выстрела из закрепленного оружия военнослужащий срочной службы", - говорится в пресс-релизе.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

По этому факту возбуждено уголовное дело, иная информация в интересах следствия не разглашается, добавили в пресс-службе.

Командование Сухопутных войск выразило соболезнование родным и близким погибшего военнослужащего.