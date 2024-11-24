Не дарите министру коньяк: какие подарки чиновников Казахстан продал дороже всего?

Когда закон, согласно которому чиновники и политические служащие обязаны сдавать свои подарки в специальный фонд был принят, было прописано, что сдаче подлежат подарки, стоимость которых превышает 2 МРП. Несколько лет назад антикоррупционное законодательство было ужесточено, теперь чиновники должны сдавать абсолютно все подарки, полученные «при исполнении». Таким образом на полках спецфонда появились ежедневники с логотипами различных частных компаний, коробки конфет и даже варенье с медом. Какие подарки дарят министрам чаще всего, а также что из подаренного государство смогло выгодно перепродать – узнал «Голос народа».

Коллаж: Голос народа

Как подчеркивают в Минфине, госслужащие и иные лица, принявшие на себя антикоррупционные ограничения, обязаны сдавать в спецфонд любые подарки, полученные во время протокольных и официальных мероприятий, а также от дарителей, которых можно заподозрить даже в малой толике ангажированности.

Причем за несвоевременную сдачу презента предусмотрены штрафы как для дарителя, так и для одариваемого.

Если подарок стоит дороже 2 МРП (7 384 тенге), гражданам грозит штраф в 200 МРП, а госслужащему, принявшему подарок, в 600 МРП.

Но, судя по всему, знают об этом не все. Поэтому чиновникам ежегодно дарят брендовые сумки и кошельки, одежду и технику. Так, к примеру, в 2024 году кто-то кому-то подарил Iphone 14 Pro, Samsung Galaxy Watch4 Classic, женскую сумку в коробке с надписью Louis Vuitton и другие бренды.

Примечательно, что дорогой телефон и смарт-часы уже успели оценить и продать. Правда, существенно дешевле, чем планировалось. Так, Iphone ушел с молотка за 390 тысяч тенге, хотя оценен был в 532 тыс. тг, смарт-часы, при оценочной стоимости в почти 40 тыс. тг, были проданы за 23 100 тенге.

А вот сумка еще лежит на складе. Как отметили в информации, пока ее подлинность не проверили, но оценили в скромные 11,3 тысячи тенге. При этом сумки бренда Louis Vuitton стоят от 5 тысяч долларов.

Тут либо кто-то подарил чиновнику «паль», либо кому-то повезет урвать за бесценок очень дорогую брендовую вещь. Главное – следить за аукционом.

Есть среди подарков и совсем неожиданные лоты. К примеру, литровая пластиковая банка маринованных грибов. Каких именно – минфин не сообщил. В списке подарков за последние годы можно встретить также банки варенья и меда, подарочные сертификаты в магазины и спа-центры и многое другое.

И так каждый год: среди чиновничьих подарков есть дорогие гаджеты и брендовые вещи, книги самых разных жанров, но в основном – исторические и биографические, а есть конфеты и прочая гастрономия.

«В составе переданных на учет территориальным органам КГИП подарков имеются сувениры, книги, посуда, шоколад, картины, канцелярские товары, алкогольная продукция, сертификаты, часы, одежда и др», - перечислили в ведомстве.

После сдачи в спецфонд, получившие подарок могут выкупить его у государства по рыночной стоимости. Согласно данным ведомства, за 2018 – 2023 годы чиновники выкупили 10 презентов общей стоимостью 303,6 тыс. тенге. За 2024 год желающих выкупить свой подарок у государства не нашлось.

Полученные чиновниками и политиками подарки, минфин продает через аукцион, то, что продать не получается – подлежит уничтожению.

Нюанс в том, что пока каждый одаренный не напишет отказ от подарка, выставлять его на аукцион Минфин не может. Во многом именно поэтому часть подарков идет на списание: букеты цветов, коробки конфет, элитный алкоголь, те же грибы с вареньем – многое до аукциона просто не доживает.

Как уверяют в ведомстве, невыкупленные подарки реально уничтожаются. Почему бы те же конфеты не отдать, к примеру, в детский дом – не сообщается.

«Голос народа» запросил подробную информацию о том, сколько и на какую сумму подарков было получено, что и почем удалось продать и куда дели остатки?

Примечательно, что по некоторым годам в Минфине высчитали сумму уничтоженного и переданного в пользование ведомствам, а в какие-то годы велся учет только полученных и проданных в ходе аукциона подарков.

Тем не менее, беглый взгляд на присланную информацию дает понять, что сладости и алкоголь– не самый лучший подарок для государства – почти все эти позиции были уничтожены. Букеты – так и вовсе все пошли под бульдозер.

Дорогие сувениры – тоже лучше чиновникам не дарить. Они часто продаются на аукционе, но гораздо дешевле оценочной стоимости.

К примеру, в 2022 году общим лотом на аукционе были проданы за 80 тысяч тенге: 2 картины в национальном стиле одной зарубежной страны, тарелка с изображением здания парламента другой страны, 2 шелковых платка, статуэтка в виде парламента зарубежной страны и статуэтка в виде оленя. При этом общая оценочная стоимость всех предметов – почти 360 тысяч тенге. Один олень был оценен в 160 тысяч.

Узнай послы зарубежных стран почем продаются их подарки на аукционе – наверное расстроились бы.

Меньше всего в процессе продажи дешевеет мобильная техника. А иногда лоты продаются даже дороже, чем планировалось.

Чаще всего это часы. Так, к примеру, в 2019 году наручные часы, оцененные в 76,5 тысяч тенге, удалось продать за 112 тысяч. А оцененные за 13 тысяч проданы за 36,5 тысяч.

Кто ошибся – оценщик или покупатель – уже неизвестно.

В среднем же ежегодно чиновники сдают в спецфонд подарки на 2 – 3 млн тенге, выручить от их продажи удается примерно половину оценочной стоимости.

Иногда подарки могут передать из спецфонда на нужды самих чиновников.

Самый крупный такой ре-презент состоялся за последние годы в 2020-ом: кто-то кому-то подарил 14 офисных стульев и одно кресло руководителя. Также в том году чиновникам отдали 86 сувениров и еще 25 крупных памятных подарков от иностранных представителей.

Итого – подарки, более чем на 2 млн тенге, не были проданы за бесценок и не пошли под бульдозер, а стали украшать чьи-то кабинеты.

За последние 5 лет больше всего подарков было сдано в спецфонд в 2019 году – 296 единиц. Однако самые дорогие подарки дарились госслужащим в 2020 году – общая оценочная стоимость всех презентов – 3,2 млн тенге.

В 2020-ом также была самая большая передача подарков на нужды самих госслужащих.

Дороже всего продать полученное чиновниками и политиками удалось в 2022 году. Причем как в абсолютном, так и в относительном исчислении: от сданных 279 подарков на 3 млн тенге удалось через аукцион выручить более 1,5 млн тенге.