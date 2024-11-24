Казахстан показал один из худших в мире результатов по уровню владения английским языком

Согласно глобальному исследованию EF English Proficiency Index, в рейтинге стран по результатам тестирования EF EPI Казахстан в 2024 году занял 103-е место из 116, поднявшись всего на одну строчку в сравнении с прошлым годом, передает « Голос народа » со ссылкой на Ranking.kz.

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Казахстан за год так и не смог выйти из группы стран-аутсайдеров с очень низким уровнем владения английским, отмечает издание.

Лидерство по уровню владения английским уже несколько лет подряд подтверждают Нидерланды. Страна набрала 636 баллов из 700 возможных.

В группе очень высокого уровня владения этим языком также оказались Норвегия (610), Сингапур (609), Швеция (608) и Хорватия (607). Отметим, что из этой пятерки только в Сингапуре английский является одним из официальных языков общения.

Среди стран СНГ лучше всех владеют английским языком граждане Беларуси (539) и России (532). Эти государства входят в группу стран с умеренным уровнем владения английским. В категории стран с низким уровнем владения оказался Кыргызстан: 457 баллов. Почти так же плохо, как в Казахстане, английский знают в Узбекистане (439) и Таджикистане (412).

В целом позиция РК в этом рейтинге уже много лет аутсайдерская. В 2011-м, когда международная образования компания EF Education First впервые провела исследование, Казахстан попал на 44-е место из 44, в 2022-м – на 99-е из 111. В прошлом году РК занимала 104-ю строчку среди 113 стран.

«С 2011 года количество баллов, набранных в тестировании гражданами Казахстана, колебалось в пределах 412–447. Максимум наблюдался в 2015 году. Кривая показывает, что за эти 13 лет ничего принципиально не поменялось: до хорошего английского нам по-прежнему очень далеко», – отмечает издание.

Лучшие среди регионов Казахстана результаты теста в 2024 году были отмечены в Алматы. Респонденты из южной столицы, проходившие тестирование, заработали 476 баллов из 700 возможных. На втором месте оказалась Алматинская область, где показатель также был достаточно высоким для Казахстана: 475.

В числе лучших из худших также можно упомянуть Астану (469), Акмолинскую (468), Костанайскую (459), Павлодарская и Восточно-Казахстанскую (по 453 балла в каждом из регионов) области.

Английский язык не первый год занимает верхнюю строчку в списке самых распространенных в мире. По данным международного портала Ethnologue, в 2024 году на языке Шекспира и Диккенса говорят более 1,5 млрд человек.

Второе место по численности носителей занимает китайский, на котором выражают свои мысли 1,1 млрд человек.

По принципу большой популяции жителей одной страны в тройке самых популярных языков оказался и хинди: в текущем году на нем говорят более 608 млн жителей Индии.

Русский язык оказался в топ-10 как язык, на котором изъясняются 255,4 млн человек.

Казахский в списке самых распространенных языков занимает 79-е место. Источник указывает, что на родном языке Абая разговаривают 16,6 млн человек. Языки других центральноазиатских стран стоят еще ниже в рейтинге по численности носителей: таджикский — на 126-м месте, туркменский — на 157-м, кыргызский — на 172-м.