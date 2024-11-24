Новые правила ввоза автомобилей: что изменится для перекупщиков в Казахстане

С первым днем зимы в Казахстане изменятся правила ввоза автомобилей. Об это стало известно из объявления Минфина, однако подробных разъяснений власти еще не дали. «Голос народа» разбирался, что изменится для тех, кто планирует покупку машины из-за рубежа.

Коллаж: Голос народа

Глава Казахстанского автомобильного союза Анар Макашева объясняет, что по сути изменения связаны с ужесточением контроля за соблюдением действующего законодательства, принятого еще в 2015 году.

«Речь идет о том, что при ввозе транспортных средств, предназначенных для предпринимательской деятельности (например, грузовики, автобусы, спецтехника) будут дополнительно проверять требования технического и таможенного регулирования в соответствие с действующим законодательством. Так, некоторые юридические лица обходили требования законодательства при ввозе грузовых автомобилей и спецтехники, оформляя их на физических лиц», — говорит Анар Макашева.

При этом Макашева заверяет, что дополнительных финансовых затрат граждане не понесут, все ставки пошлин уже действуют и остаются на прежнем уровне. Однако предприниматели, в том числе перекупщики, не смогут теперь завозить транспорт под видом личного пользования.

«Однако те, кто нарушал нормы, например, оформлял коммерческий транспорт на физические лица и таким образом избегал оплаты налогов и не соблюдал нормы регламента, теперь не смогут это делать», — уточняет эксперт.

Вместе с тем усложнится процедура и для тех, кто ранее пытался обойти правила, оформляя автомобили на физических лиц для перепродажи или ввозя транспорт, не соответствующий требованиям технического регламента. Ставки, по словам Макашевой, для юридических лиц, ввозящих автомобили в коммерческих целях, остаются прежними: таможенная пошлина 15% и НДС на импорт – 12%.

«Усиление контроля за соблюдением правил ввоза автомобилей напрямую затронет тех, кто использовал лазейки в законодательстве для ввоза транспортных средств с целью перепродажи. Ранее недобросовестные участники рынка оформляли автомобили на физических лиц, обходя более строгие требования и налоговые ставки, предусмотренные для юридических лиц», — объясняет Анар Макашева.

Глава Казахстанского автомобильного союза подчеркивает, что с усилением контроля «индустрия» перепродажи автомобилей, основанная на подобных схемах, будет вынуждена либо перейти на работу в правовом поле, либо покинуть рынок.

«Это может сократить число предложений на рынке вторичных автомобилей, но одновременно приведет к его упорядочению, повышению прозрачности и защищенности покупателей. Снижение нелегальных схем способствует тому, чтобы на рынке создавались равные и понятные условия для всех, а потребители были защищены», — делится Макашева.

Вынужденность принятия таких мер эксперт связывает с защитой интересов граждан.