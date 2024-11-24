Брал взятки за восстановление села после паводка: в Актобе вынесли приговор бывшему чиновнику

В Актюбинской области вынесли приговор бывшему чиновнику, который брал взятки за восстановление села в Уилском районе, сообщает Zakon.kz .

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По информации "Диапазона", этот район сильно пострадал от паводка, были разрушены дома и дороги. Пока шли масштабные работы по устранении последствий паводка, глава местного отдела архитектуры, строительства, ЖКХ и автомобильных дорог получал взятки от подрядчиков.

В районе объявили ЧС местного масштаба, для оценки ущерба от паводка привлекли ТОО "Проектная фирма Жоба НС". А 5 апреля отдел архитектуры заключил с этой компанией договор о закупках услуг по выполнению технического обследования и составлению сметной документации на ремонтно-восстановительные работы. Из обвинения следует, что Айнат Казмагамбетов потребовал от представителя подрядной компании взятку в 100 тысяч тенге в благодарность за заключенный договор и общее покровительство. Подрядчик перевел указанную сумму чиновнику после того, как с ним рассчитались за работу, – пишет издание.

Летом того же года чиновник получил еще одну взятку, уже от другого подрядчика, в размере 10% от общей суммы договора.

"Стороны договорились о сумме взятки и после этого подписали договор о проведении строительно-монтажных работ по объекту "Реконструкция воздушной линии 2ВЛ-10кВ" в западной части села Уил. Общая сумма договора составила 31 миллион 202 тысячи тенге. В августе Казмагамбетов получил от подрядчика взятку 500 тысяч тенге".

Чиновник вину в преступлении признал полностью, и чтобы получить по возможности минимальное наказание, заключил с прокуратурой процессуальное соглашение о признании вины. Дело рассматривал уголовный суд в Актобе.

15 ноября Айната Казмагамбетова за взятки приговорили к штрафу в 21 миллион тенге и пожизненно запретили работать на госслужбе.

Этим же приговором осудили и директора подрядной фирмы – за дачу взятки его приговорили к штрафу 10 миллионов тенге. Ему тоже запретили в будущем работать на госслужбе. Приговор в законную силу пока не вступил.