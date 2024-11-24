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24.11.2024, 15:37

Казахстанец поехал воевать за Россию и остался без обещанного гражданства

Новости Казахстана 0 672

50-летний уроженец Казахстана Олег Соколов уехал воевать в Украину и пожаловался, что ему не выдали обещанного российского гражданства, передаёт Ulysmedia.kz.

Коллаж Ulysmedia
Коллаж Ulysmedia

Подробности

Обращение мужчины опубликовал журналист Лукпан Ахмедьяров. Уехавший воевать за Россию казахстанец заявил, что уже год не получает обещанного паспорта РФ.

Меня зовут Соколов Олег Георгиевич, 1974 года рождения. Гражданин Казахстана, уже год как нахожусь на СВО. До сих пор не могу получить гражданство, - сказал он.

Мужчина добавил, что вернуться в Казахстан он теперь тоже не может, потому что его привлекут по статье о наемничестве.

Хочу обратится к русской общине. Домой в Казахстан я вернуться не могу, так как участника "СВО" сразу посадят за наёмничество, а остаться в России, где у меня нет гражданства…

Самое интересное, когда я подписывал контракт в 2023 году, мне говорили, что я вообще без проблем получу гражданство. Кто-то говорил, что через три месяца, кто-то говорил, что после получения госнаград, - уточнил он.

В комментариях мужчину раскритиковали. Пользователи Казнета написали, что он поехал убивать людей ради гражданства другой страны.

Война в Украине

Война в Украине началась 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение, назвав его "специальной военной операцией".

Сейчас боевые действия продолжаются, сосредоточенные в основном на востоке и юге Украины, где украинская армия ведет контрнаступление. Международное сообщество поддерживает Украину экономической, гуманитарной и военной помощью, а против России введены масштабные санкции.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
Нужно пригрозить своему командованию что прекратишь контракт если не получишь гражданство.
24.11.2024, 14:37
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