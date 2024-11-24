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24.11.2024, 18:41

Камеры видеонаблюдения в туалетах школы в Кокшетау возмутили родителей (ВИДЕО)

Новости Казахстана 0 372

В Кокшетау в туалетах школы-лицея №6 были установлены камеры видеонаблюдения, что вызвало возмущение части родителей, передает «Голос народа».

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В социальных сетях родители учащихся пожаловались на камеры, которые установила администрация школы в туалетах.

Это просто возмутительно! Где же администрация и ее ответственность? Разрешение у родителей не брали. Камера висит высоко и возможен факт того, что в кабинке виден человек. Ну как минимум голову точно, - негодуют родители.

Но нашлись и те, кто поддержал установку камер.

Как родитель полностью поддерживаю установку камер. Они установлены, чтобы защищать права детей, а не наоборот. И преследуют следующие цели: 1. Обеспечение безопасности: предотвращение случаев буллинга, драк или других конфликтных ситуаций. 2. Предотвращение порчи имущества: уменьшение случаев вандализма и порчи школьного имущества. 3. Обеспечение дисциплины: камеры могут напоминать учащимся о необходимости соблюдения правил поведения. 4. Экстренные ситуации: видеонаблюдение может помочь в случае расследования чрезвычайных происшествий, - написал один из родителей.

В администрации учебного заведения сообщили, что решение об установке принято по согласованию с попечительским советом. Камеры установлены в туалетах для мальчиков на первом и втором этажах старого корпуса.

Мера направлена на обеспечение безопасности учащихся и предварительно согласована с руководителем отдела образования, но при условии соблюдения прав детей на конфиденциальность. То есть, камеры установлены так, что в ареал видеообзора внутреннее пространство кабинок не попадает, - сообщили в школе.

В администрации подчеркнули, что причиной такого решения стали неоднократные факты вандализма, а также два факта драк и подростковых разборок.

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