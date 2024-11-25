Казахстанцы рассылают видео с нападением разъяренного лося на охотника

Казахстанцы распространяют в мессенджерах видео, на котором разъяренный раненый лось нападает на охотника. Как выяснилось, инцидент на охоте произошел не в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на телеканал RenTV .

Фото: Pixabay

На видео, которое распространилось в Казнете, запечатлены жители Якутии. Мужчины отправились на охоту, но не учли, что сами могут стать добычей.

На кадрах видно, как один из мужчин стреляет в лося, после чего раненое животное бросается на охотника. Второй охотник, видя, как крупное животное бьет копытами его друга, не рискнул стрелять, чтобы не усугубить положение.

По всей видимости, водитель автомобиля, изначально снимавший инцидент на камеру, попытался отпугнуть разъяренного лося. Чем все закончилось, неизвестно.