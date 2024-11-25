Что делать казахстанцам, если продавец навязывает товары или услуги

В Департаменте торговли и защиты прав потребителей по городу Астана рассказали, как вести себя казахстанцам, если им навязывают покупку дополнительных услуг или товаров, передает агентство Kazinform.
Согласно статье 28 Закона Республики Казахстан «О защите прав потребителей», продавец не имеет права требовать приобретения одного товара или услуги в связке с другим. Каждый потребитель имеет законное право на свободный выбор. Таким образом, если вам предлагают товар только при условии покупки чего-либо дополнительно, это прямое нарушение ваших прав.
Эксперты считают, что главная причина подобных действий — стремление магазинов увеличить доходы. Дополнительные продажи, будь то аксессуары или услуги, приносят бизнесу больше прибыли. Однако такая стратегия недальновидна: разочарованные покупатели могут потерять доверие к бренду, что в долгосрочной перспективе обернётся убытками.
Для покупателей это не только неудобство, но и лишние траты. Оформление страховки, дополнительные аксессуары или платная настройка увеличивают итоговую стоимость покупки. Некоторые потребители вынуждены соглашаться, чтобы не потерять возможность приобрести нужный товар, особенно если аналогичных предложений на рынке мало.
Навязывание услуг подрывает основы честной торговли. Только соблюдение закона и прозрачные правила помогут укрепить доверие между покупателями и бизнесом. Для этого важны два аспекта: добросовестность продавцов и осведомлённость потребителей. Продавцы должны помнить, что, уважая права потребителей, они не только выполняют требования закона, но и укрепляют свою репутацию. А потребителям важно знать свои права и не бояться их отстаивать, — отмечает главный специалист Ардак Омирбек.
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