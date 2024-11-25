Что делать казахстанцам, если продавец навязывает товары или услуги

В Департаменте торговли и защиты прав потребителей по городу Астана рассказали, как вести себя казахстанцам, если им навязывают покупку дополнительных услуг или товаров, передает агентство Kazinform.

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Согласно статье 28 Закона Республики Казахстан «О защите прав потребителей», продавец не имеет права требовать приобретения одного товара или услуги в связке с другим. Каждый потребитель имеет законное право на свободный выбор. Таким образом, если вам предлагают товар только при условии покупки чего-либо дополнительно, это прямое нарушение ваших прав.

Эксперты считают, что главная причина подобных действий — стремление магазинов увеличить доходы. Дополнительные продажи, будь то аксессуары или услуги, приносят бизнесу больше прибыли. Однако такая стратегия недальновидна: разочарованные покупатели могут потерять доверие к бренду, что в долгосрочной перспективе обернётся убытками.

Для покупателей это не только неудобство, но и лишние траты. Оформление страховки, дополнительные аксессуары или платная настройка увеличивают итоговую стоимость покупки. Некоторые потребители вынуждены соглашаться, чтобы не потерять возможность приобрести нужный товар, особенно если аналогичных предложений на рынке мало.

Как защитить свои права

Знайте закон. Осведомлённость — ключ к защите своих интересов. Если продавец навязывает дополнительные товары или услуги, напомните ему о статье 28 Закона «О защите прав потребителей».

Требуйте письменное подтверждение. Попросите продавца зафиксировать в чеке или договоре требование о покупке дополнительных услуг. Это станет доказательством в случае подачи жалобы.

Обращайтесь за помощью. При нарушении ваших прав вы можете обратиться в Комитет по защите прав потребителей или его территориальные департаменты. Также подать жалобу можно через платформу eOtinish или позвонить по номеру горячей линии