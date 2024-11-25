18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
498.34
519.72
4.85
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
24.11.2024, 20:34

Что делать казахстанцам, если продавец навязывает товары или услуги

Новости Казахстана 0 340

В Департаменте торговли и защиты прав потребителей по городу Астана рассказали, как вести себя казахстанцам, если им навязывают покупку дополнительных услуг или товаров, передает агентство Kazinform.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Согласно статье 28 Закона Республики Казахстан «О защите прав потребителей», продавец не имеет права требовать приобретения одного товара или услуги в связке с другим. Каждый потребитель имеет законное право на свободный выбор. Таким образом, если вам предлагают товар только при условии покупки чего-либо дополнительно, это прямое нарушение ваших прав.

Эксперты считают, что главная причина подобных действий — стремление магазинов увеличить доходы. Дополнительные продажи, будь то аксессуары или услуги, приносят бизнесу больше прибыли. Однако такая стратегия недальновидна: разочарованные покупатели могут потерять доверие к бренду, что в долгосрочной перспективе обернётся убытками.

Для покупателей это не только неудобство, но и лишние траты. Оформление страховки, дополнительные аксессуары или платная настройка увеличивают итоговую стоимость покупки. Некоторые потребители вынуждены соглашаться, чтобы не потерять возможность приобрести нужный товар, особенно если аналогичных предложений на рынке мало.

Как защитить свои права

  • Знайте закон. Осведомлённость — ключ к защите своих интересов. Если продавец навязывает дополнительные товары или услуги, напомните ему о статье 28 Закона «О защите прав потребителей».
  • Требуйте письменное подтверждение. Попросите продавца зафиксировать в чеке или договоре требование о покупке дополнительных услуг. Это станет доказательством в случае подачи жалобы.
  • Обращайтесь за помощью. При нарушении ваших прав вы можете обратиться в Комитет по защите прав потребителей или его территориальные департаменты. Также подать жалобу можно через платформу eOtinish или позвонить по номеру горячей линии

Навязывание услуг подрывает основы честной торговли. Только соблюдение закона и прозрачные правила помогут укрепить доверие между покупателями и бизнесом. Для этого важны два аспекта: добросовестность продавцов и осведомлённость потребителей. Продавцы должны помнить, что, уважая права потребителей, они не только выполняют требования закона, но и укрепляют свою репутацию. А потребителям важно знать свои права и не бояться их отстаивать, — отмечает главный специалист Ардак Омирбек.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Водителя арестовали и лишили прав за стикер на госномерахНовости Казахстана
07.11.2024, 11:45 0
Рубли и российские флаги в Байконуре расстроили казахстанцевНовости Казахстана
30.10.2024, 12:12 0
"Успейте снять наличные с карт" - в Нацбанке Казахстана пояснили рассылкуНовости Актау
07.11.2024, 16:03 0
Киркоров раскрыл свою настоящую фамилию и национальностьНовости Мира
04.11.2024, 19:52 0
“Платежи и переводы не будут работать, имейте наличку на 2 дня“. В Нацбанке ответили на рассылкуНовости Казахстана
06.11.2024, 16:28 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...