Автомобиль с подростками врезался в дерево: 16-летняя павлодарка погибла в ДТП

В результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на проспекте Назарбаева в Павлодаре, погибла 16-летняя пассажирка. Еще двое несовершеннолетних получили травмы, передает ИА «NewTimes.kz» .

Фото: скриншот видео

По данным департамента полиции Павлодарской области, ДТП произошло в ночь на 24 ноября, около 03.10, по улице Назарбаева.

Водитель за рулем автомобиля марки Mercedes-Benz по улице Назарбаева в южном направлении напротив дома №46/1, не выбрав безопасную скорость движения, допустил занос. Автомобиль наехал на бордюрный камень и затем на скорости врезался в дерево. Водителя и троих пассажиров госпитализировали в больницу, - сообщили ДП.

По факту аварии полиция проводит проверку.

Региональный уполномоченный по правам ребенка в Павлодарской области Сауле Шакенева сообщила, что за рулем находился 19-летний парень, трое его пассажиров – несовершеннолетние.

Одна 16-летняя пассажирка погибла. Вторая, 15 лет, в крайне тяжелом состоянии, ее прооперировали. Еще один 15-летний пассажир и водитель госпитализированы с травмами, - сообщила омбудсмен.

Также Сауле Шакенева обратила внимание, что несовершеннолетние в позднее время были без сопровождения взрослых.