"Не сообщайте мне SMS-код": новую уловку придумали телефонные мошенники в Казахстане

Казахстанцы знают, что SMS-коды нельзя сообщать никому. Но теперь мошенники просят назвать их не звонящему, а "голосовому роботу", чтобы "защитить" жертву. Подробнее об этом читайте на NUR.KZ.
Мошеннические схемы с использованием телефонного звонка имеют одну общую черту – жертву просят сообщить конфиденциальную информацию. Обычно это SMS-коды, поступающие от номера 1414, либо от различных финансовых компаний (банки, микрофинансовые организации).
Однако казахстанцы все чаще встречаются с такими случаями и знают, что за подобными звонками скрываются мошенники, а также что есть коды, которые никогда нельзя сообщать третьим лицам.
Как сообщает читательница NUR.KZ Дарья (имя изменено), злоумышленники нашли новый способ обмануть жертву и получить эти коды.
Согласно сообщению женщины, она год назад приобрела телефонный номер одного из казахстанских операторов. Он был оформлен на ее имя, но Дарья использовала номер только для регистрации и получения различных медицинских, страховых и госуслуг для своей матери Елены (имя изменено).
"Я нигде не оставляла этот номер и даже не звонила с него – он был нужен только для удобства контроля получения всех этих услуг с моего смартфона. Но каким-то образом он попал в их руки", – сообщает Дарья.
Однако в ноябре ей поступает звонок от неизвестного лица, которое обращается к ней по имени матери. Звонивший представился менеджером оператора сотовой связи и применил уже известную Дарье уловку: якобы срок годности номера истекает, но можно оформить выгодный тариф и продлить его.
"Об этой уловке уже давно известно, и я решила подыграть. Звонивший сказал мне, что сейчас поступит SMS-код от номера 1414, который якобы их официального партнера – eGov Mobile.
Но при этом предупредил: "Не сообщайте мне SMS-код, потому что это конфиденциальная информация. Я переключу вас на робота, а после звукового сигнала назовите код ему".
Естественно, я промолчала и ничего не сообщила, ведь в самом SMS прямо написано "Никому не говорите код!".
SMS-код от 1414. Источник: NUR.KZ
А когда "оператор" вновь подключился к звонку, он заявил, что видимо произошла ошибка и бот не услышал код. На мое возражение, что такие SMS-коды нельзя передавать третьим лицам он пытался меня уговорить, отмечая, что якобы это их официальные партнеры, голосовой робот безопасен и код нужен для оформления услуги.
Я сказала, что ничего не буду сообщать, и просто бросила трубку", – сообщает Дарья.
Подобные уловки могут оказаться крайне опасными для казахстанцев, так как в результате мошенники получают доступ к личным данным и используют их для дальнейших схем с оформлением кредитов.
Поэтому важно помнить, что нельзя сообщать SMS-коды третьим лицам, даже если они представляются "голосовыми помощниками".
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