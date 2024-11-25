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25.11.2024, 08:05

"Не сообщайте мне SMS-код": новую уловку придумали телефонные мошенники в Казахстане

Новости Казахстана 0 449

Казахстанцы знают, что SMS-коды нельзя сообщать никому. Но теперь мошенники просят назвать их не звонящему, а "голосовому роботу", чтобы "защитить" жертву. Подробнее об этом читайте на NUR.KZ.

Иллюстративное фото: d3sign/Getty Images
Иллюстративное фото: d3sign/Getty Images

Мошеннические схемы с использованием телефонного звонка имеют одну общую черту – жертву просят сообщить конфиденциальную информацию. Обычно это SMS-коды, поступающие от номера 1414, либо от различных финансовых компаний (банки, микрофинансовые организации).

Однако казахстанцы все чаще встречаются с такими случаями и знают, что за подобными звонками скрываются мошенники, а также что есть коды, которые никогда нельзя сообщать третьим лицам.

Как сообщает читательница NUR.KZ Дарья (имя изменено), злоумышленники нашли новый способ обмануть жертву и получить эти коды.

Под видом безопасности

Согласно сообщению женщины, она год назад приобрела телефонный номер одного из казахстанских операторов. Он был оформлен на ее имя, но Дарья использовала номер только для регистрации и получения различных медицинских, страховых и госуслуг для своей матери Елены (имя изменено).

"Я нигде не оставляла этот номер и даже не звонила с него – он был нужен только для удобства контроля получения всех этих услуг с моего смартфона. Но каким-то образом он попал в их руки", – сообщает Дарья.

Однако в ноябре ей поступает звонок от неизвестного лица, которое обращается к ней по имени матери. Звонивший представился менеджером оператора сотовой связи и применил уже известную Дарье уловку: якобы срок годности номера истекает, но можно оформить выгодный тариф и продлить его.

"Об этой уловке уже давно известно, и я решила подыграть. Звонивший сказал мне, что сейчас поступит SMS-код от номера 1414, который якобы их официального партнера – eGov Mobile.

Но при этом предупредил: "Не сообщайте мне SMS-код, потому что это конфиденциальная информация. Я переключу вас на робота, а после звукового сигнала назовите код ему".

Естественно, я промолчала и ничего не сообщила, ведь в самом SMS прямо написано "Никому не говорите код!".

Текст SMS-сообщения с кодом

SMS-код от 1414. Источник: NUR.KZ

А когда "оператор" вновь подключился к звонку, он заявил, что видимо произошла ошибка и бот не услышал код. На мое возражение, что такие SMS-коды нельзя передавать третьим лицам он пытался меня уговорить, отмечая, что якобы это их официальные партнеры, голосовой робот безопасен и код нужен для оформления услуги.

Я сказала, что ничего не буду сообщать, и просто бросила трубку", – сообщает Дарья.

Подобные уловки могут оказаться крайне опасными для казахстанцев, так как в результате мошенники получают доступ к личным данным и используют их для дальнейших схем с оформлением кредитов.

Поэтому важно помнить, что нельзя сообщать SMS-коды третьим лицам, даже если они представляются "голосовыми помощниками".

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