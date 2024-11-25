Бритвы, банковские карты и настольные игры: что разрешено Бишимбаеву в колонии

Экс-министр национальной экономики Куандык Бишимбаев отбывает наказание в колонии максимальной безопасности в Степногорске. Что разрешено осужденным таких колоний - в материале корреспондента Tengrinews.kz.
Как сообщили в Комитете уголовно-исполнительной системы (КУИС) МВД в ответ на официальный запрос редакции Tengrinews.kz, согласно статье 138 Уголовно-исполнительного кодекса, осужденные, отбывающие наказание в обычных условиях учреждений максимальной безопасности, имеют право на четыре краткосрочных (2 часа) и одно длительное (2 суток) свидание в течение года.
Учреждения максимальной безопасности раньше называли колониями строгого режима. В них отбывают срок осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления. Как ранее сообщал адвокат Бишимбаева Ерлан Газымжанов, экс-министр содержится в "обычных условиях". Также адвокат заявил, что на сегодняшний день он единственный, кто посещает Бишимбаева.
Отметим, что по закону осужденные, отбывающие наказание в обычных условиях учреждений минимальной безопасности, имеют право на одно краткосрочное (2 часа) и одно длительное (2 суток) свидание ежемесячно.
Осужденные, отбывающие наказание в обычных условиях учреждений средней безопасности, имеют право на шесть краткосрочных (2 часа) и два длительных (2 суток) свидания в течение года.
Отбывающие наказание в обычных условиях учреждений чрезвычайной безопасности, имеют право на три краткосрочных (2 часа) и 1 длительное (2 суток) свидание в течение года. В колониях чрезвычайной безопасности сидят осужденные на пожизненный срок.
Все заключенные имеют право на прогулки в дневное время на специально отведенной территории.
Осужденные, отбывающие наказание в камерах, а также водворенные в дисциплинарный изолятор и переведенные в одиночные камеры в порядке взыскания, имеют право на ежедневную прогулку в порядке, установленном Уголовно-исполнительным кодексом. Остальные могут без конвоя и сопровождения свободно передвигаться по территории колонии по установленному графику.
Телефонные переговоры разрешены осужденным всех учреждений без исключения в течение 15 минут. А вот как часто, каждая колония определяет самостоятельно.
"Организация телефонных переговоров осуществляется в соответствии с утвержденным графиком в порядке очередности. Кратность и продолжительность телефонных переговоров от вида учреждения (минимальной, средней, максимальной и чрезвычайной безопасности) не зависит", - пояснили в КУИС.
Также осужденные вправе отправлять и получать бумажные письма в неограниченном количестве "за счет средств, имеющихся на контрольных счетах наличности временного размещения денег".
В колониях минимальной безопасности заключенные не имеют ограничений в хранении и использовании наличных денег.
В колониях средней безопасности осужденные могут хранить и использовать до 6 МРП в месяц (22 152 тенге в 2024 году), максимальной безопасности - до 5 МРП в месяц (18 460 тенге), чрезвычайной безопасности - 2 МРП в месяц (7 384 тенге).
Правилами внутреннего распорядка учреждений уголовно-исполнительной системы установлен перечень разрешенных для осужденных предметов. Среди них:
Осужденные в колониях средней безопасности имеют право на получение 6 посылок и 6 бандеролей в течение года; максимальной безопасности - 4 посылок и 4 бандеролей в течение года; чрезвычайной безопасности - 3 посылки и 3 бандероли в течение года.
Все, что конфискуется при досмотре, либо передают родственникам осужденных, либо отдают на хранение, либо уничтожают по постановлению начальника учреждения.
Ранее в КУИС ответили на запрос адвоката Жанны Уразбаховой касательно места отбывания наказания Куандыка Бишимбаева.
Оказалось, что экс-министр национальной экономики сидит в учреждении № 5 по адресу: Акмолинская область, город Степногорск, промзона 7, здание 14 А.
Как выглядит колония, в которой сидит Бишимбаев, можно посмотреть здесь.
Недавно в сети появилась информация о том, что Бишимбаева не могут найти в казахстанских колониях. Некоторые СМИ предположили, что он отбывает наказание в Степногорске или Аршалы.
Позже некоторые Telegram-каналы начали писать, что экс-министр якобы сбежал из исправительного учреждения. В КУИС это опровергли, заявив, что "информация не соответствует действительности". Как заверили в пресс-службе, Бишимбаев отбывает наказание в учреждении максимальной безопасности.
По факту распространения в социальных сетях недостоверной информации возбуждено уголовное дело.
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