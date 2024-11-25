Бритвы, банковские карты и настольные игры: что разрешено Бишимбаеву в колонии

Экс-министр национальной экономики Куандык Бишимбаев отбывает наказание в колонии максимальной безопасности в Степногорске. Что разрешено осужденным таких колоний - в материале корреспондента Tengrinews.kz .

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов. Архивное фото учреждения № 5 ДУИС по Акмолинской области, в котором отбывает наказание Бишимбаев

Как сообщили в Комитете уголовно-исполнительной системы (КУИС) МВД в ответ на официальный запрос редакции Tengrinews.kz, согласно статье 138 Уголовно-исполнительного кодекса, осужденные, отбывающие наказание в обычных условиях учреждений максимальной безопасности, имеют право на четыре краткосрочных (2 часа) и одно длительное (2 суток) свидание в течение года.

Учреждения максимальной безопасности раньше называли колониями строгого режима. В них отбывают срок осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления. Как ранее сообщал адвокат Бишимбаева Ерлан Газымжанов, экс-министр содержится в "обычных условиях". Также адвокат заявил, что на сегодняшний день он единственный, кто посещает Бишимбаева.

Отметим, что по закону осужденные, отбывающие наказание в обычных условиях учреждений минимальной безопасности, имеют право на одно краткосрочное (2 часа) и одно длительное (2 суток) свидание ежемесячно.

Осужденные, отбывающие наказание в обычных условиях учреждений средней безопасности, имеют право на шесть краткосрочных (2 часа) и два длительных (2 суток) свидания в течение года.

Отбывающие наказание в обычных условиях учреждений чрезвычайной безопасности, имеют право на три краткосрочных (2 часа) и 1 длительное (2 суток) свидание в течение года. В колониях чрезвычайной безопасности сидят осужденные на пожизненный срок.

Все заключенные имеют право на прогулки в дневное время на специально отведенной территории.

Осужденные, отбывающие наказание в камерах, а также водворенные в дисциплинарный изолятор и переведенные в одиночные камеры в порядке взыскания, имеют право на ежедневную прогулку в порядке, установленном Уголовно-исполнительным кодексом. Остальные могут без конвоя и сопровождения свободно передвигаться по территории колонии по установленному графику.

Как часто осужденные могут говорить по телефону

Телефонные переговоры разрешены осужденным всех учреждений без исключения в течение 15 минут. А вот как часто, каждая колония определяет самостоятельно.

"Организация телефонных переговоров осуществляется в соответствии с утвержденным графиком в порядке очередности. Кратность и продолжительность телефонных переговоров от вида учреждения (минимальной, средней, максимальной и чрезвычайной безопасности) не зависит", - пояснили в КУИС.

Также осужденные вправе отправлять и получать бумажные письма в неограниченном количестве "за счет средств, имеющихся на контрольных счетах наличности временного размещения денег".

В колониях минимальной безопасности заключенные не имеют ограничений в хранении и использовании наличных денег.

В колониях средней безопасности осужденные могут хранить и использовать до 6 МРП в месяц (22 152 тенге в 2024 году), максимальной безопасности - до 5 МРП в месяц (18 460 тенге), чрезвычайной безопасности - 2 МРП в месяц (7 384 тенге).

Что осужденные могут покупать или получать в посылках

Правилами внутреннего распорядка учреждений уголовно-исполнительной системы установлен перечень разрешенных для осужденных предметов. Среди них:

табачные изделия, спички, зажигалки без фонариков и иные приспособления (кроме несовершеннолетних осужденных);

одежда, головной убор, шарф, обувь и постельные принадлежности установленного образца, перчатки или варежки, тапочки комнатные (одна пара), нательное белье (теплое и простое), футболки, свитер, спортивный костюм однотонный черного, темно-синего либо темно-коричневого цвета, спортивная обувь по одному комплекту (спортивные костюм и обувь используются на спортивных мероприятиях);

платки носовые, поясные ремни, чулочно-носочные изделия, колготки, нитки, полотенца;

туалетные принадлежности (туалетное, хозяйственное мыло, стиральный порошок, туалетная бумага, зубная щетка, зубной порошок, зубная паста, шампунь, гель для душа, кремы, пена для бритья, расческа, кроме металлической, мочалка или губка, дезодорант (шариковый, гелевый), духи не на спиртовой основе и не в стеклянной таре;

косынки, рейтузы, пояса, бюстгальтеры, марля, гигиенические пакеты, заколки, выполненные на резиновой основе, вата, косметические принадлежности не на спиртовой основе, бигуди пластмассовые (для женщин);

бритва электрическая либо механическая, бритвы безопасные (разового использования), приспособление для стрижки ногтей, хранящиеся под учетом начальников отряда, в учреждении полной безопасности - хранящиеся под учетом контролера поста;

сапожные щетки и щетки для одежды, крем для обуви;

футляры для очков, мыла и зубных щеток;

посуда на алюминиевой или пластиковой основе, предназначенная для пищевых продуктов (кружка, ложка, тарелка), электрочайник, электрокипятильники заводского изготовления, которые хранятся в комнатах для приема пищи отряда;

настольные игры (шашки, шахматы, домино, нарды, тоғызқұмалақ);

учебники, ученические тетради, почтовые конверты, открытки, марки, простые карандаши, авторучки, чернила и стержни;

художественная и иная литература, пользоваться которой возможно в читальном зале библиотеки;

копии приговоров и определений судов, квитанций на сданные для хранения деньги, вещи и ценности, фотокарточки, фотоальбомы;

нательные крестики и предметы культа, изготовленные из недрагоценных металлов;

костыли, деревянные трости, протезы, коляски для лиц с инвалидностью, очки с оправой из недрагоценных металлов, контактные линзы и средства по уходу за ними (по разрешению врачей);

телефонные Smart-карты, банковские платежные карточки;

вещевой мешок или сумка, которые хранятся в комнатах для хранения личных вещей;

лекарственные препараты по назначению врача, которые хранятся в медицинской части учреждения;

предметы ухода за детьми (с разрешения врача женщинам, имеющим при себе детей в возрасте до трех лет);

продукты питания, не требующие тепловой обработки (пищевые концентраты быстрого приготовления, не требующие кипячения или варки), чай, растворимый кофе, сухое и сгущенное молоко, соки натуральные, нектары, сиропы без сахарной и спиртовой основы, безалкогольные напитки не в стеклянной таре или металлической посуде;

масло животного происхождения из расчета не более 0,75 килограмма и растительного происхождения - 0,5 литра на одного человека;

фрукты и овощи из расчета не более одного килограмма на одного человека каждого вида наименования продукции;

колбасные изделия (копченые и полукопченые), сало, сыр из расчета не более одного килограмма на одного человека каждого вида наименования продукции;

консервированные каши, мясные и растительные (овощные, фруктовые) консервы из расчета не более двух банок на одного человека каждого вида наименования продукции;

хлебная продукция, кондитерские изделия, за исключением кремовых кондитерских изделий;

соусы, майонез, мед;

газеты и журналы (не содержащие порнографических материалов), выписанные за счет средств, имеющихся на контрольных счетах наличности временного размещения денег.

Осужденные в колониях средней безопасности имеют право на получение 6 посылок и 6 бандеролей в течение года; максимальной безопасности - 4 посылок и 4 бандеролей в течение года; чрезвычайной безопасности - 3 посылки и 3 бандероли в течение года.

Все, что конфискуется при досмотре, либо передают родственникам осужденных, либо отдают на хранение, либо уничтожают по постановлению начальника учреждения.

Ранее в КУИС ответили на запрос адвоката Жанны Уразбаховой касательно места отбывания наказания Куандыка Бишимбаева.

Оказалось, что экс-министр национальной экономики сидит в учреждении № 5 по адресу: Акмолинская область, город Степногорск, промзона 7, здание 14 А.

Как выглядит колония, в которой сидит Бишимбаев, можно посмотреть здесь.

Недавно в сети появилась информация о том, что Бишимбаева не могут найти в казахстанских колониях. Некоторые СМИ предположили, что он отбывает наказание в Степногорске или Аршалы.

Позже некоторые Telegram-каналы начали писать, что экс-министр якобы сбежал из исправительного учреждения. В КУИС это опровергли, заявив, что "информация не соответствует действительности". Как заверили в пресс-службе, Бишимбаев отбывает наказание в учреждении максимальной безопасности.

По факту распространения в социальных сетях недостоверной информации возбуждено уголовное дело.