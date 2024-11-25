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25.11.2024, 09:27

Государство заберет пенсионные накопления умершего казахстанца: действительно ли это так, рассказали в ЕНПФ

Новости Казахстана 0 824

Среди казахстанцев гуляет масса мифов о работе пенсионного фонда. Один из них гласит, что накопления умерших забирает государство, но это не так. Что происходит с деньгами, читайте в материале NUR.KZ.

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков
Как известно, после выхода на заслуженный отдых казахстанцы начинают получать пенсию. Выплачивается она за счет государства, а также из собственных пенсионных накоплений граждан, если они есть.

Интересно, что среди граждан бытует мнение, что все виды выплат осуществляет Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ), однако оно является мифом.

Как рассказали представители ЕНПФ на своем Youtube-канале, фонд отвечает только за выплаты пенсий за счет пенсионных накоплений, а вот базовую и солидарную пенсии выплачивает государство. Это означает, что если у казахстанца нет накоплений, то получать он будет только государственную пенсию.

Впрочем, мифы по поводу пенсионного фонда на этом не заканчиваются. Некоторые граждане убеждены, что государство может забрать накопления скончавшихся вкладчиков.

На самом деле пенсионные накопления вкладчика являются его собственностью. Это значит, что, даже если человек умер до того, как вышел на пенсию, они не "сгорят" и их никто "наверху" не присвоит.

Семья умершего сможет использовать часть средств в качестве выплаты на погребение, а остальная сумма будет поровну распределена между наследниками вкладчика.

К слову, нередко казахстанцы критикуют и саму накопительную систему и считают, что нужно вернуться к солидарной системе, когда обязанность заботиться о пенсионерах лежала исключительно на государстве.

Впрочем, на самом деле это просто невозможно в современных реалиях. Еще в "девяностых" Казахстан столкнулся с рядом проблем: сокращением производств и налоговых поступлений, снижением рождаемости и последующим старением населения.

Все это привело к тому, что работающее население за счет налогов уже не могло обеспечивать пенсионеров своевременными и адекватными выплатами. Накопительная система – вынужденная мера. Впрочем, она показала свою эффективность, и это подтверждается тем, что все больше стран переходят на нее.

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