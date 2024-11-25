В Министерстве труда и социальной защиты населения рассказали, сколько казахов вернулось на историческую родину с 1991 года, передает Tengrinews.kz .

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"В 2024 году на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 16 535 этнических казахов. Всего с 1991 года в республику вернулись 1 миллион 144,9 тысячи этнических казахов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 45,9 процента кандасов прибывших в Казахстан с начала года, являются выходцами из КНР, 39,2 процента - из Узбекистана, 5,8 процента - из Монголии, 5,2 процента - из Туркменистана, 2,8 процента - из России и 1,1 процента - из других стран.

По состоянию на 1 ноября 2024 года, число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 57,4 процента, несовершенолетние граждане - 33,2 процента и пенсионеры - 9,4 процента.

Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 17,8 процента имеют высшее образование, 24,8 процента среднее специальное образование, 54,4 процента общее среднее образование и 3 процента не имеют образования.

Прибывшие этнические казахи поселились в различных регионах республики. Квота приема кандасов в регионах расселения на 2024 год составляет 3 033 человека. По состоянию на 1 ноября 2024 года в регионы расселения переселен 2 841 кандас.