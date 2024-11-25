Офицеров запаса призовут на воинскую службу в Казахстане

Офицеров запаса призовут для прохождения воинской службы в Казахстане сроком на два года, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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Согласно постановлению правительства "О призыве офицеров запаса на воинскую службу", в 2025 году для прохождения воинской службы на должностях офицерского состава призовут тех офицеров запаса, которые годны к воинской службе и не прошли ее ранее.

В Вооруженные силы планируется призвать 700 человек, в Пограничную службу КНБ - 80 человек, в Национальную гвардию МВД - 131 человека и в МЧС - 4 человека. В целом в следующем году призовут 915 офицеров запаса.

Постановление вступает в силу 30 ноября 2024 года.

Напомним, в 2024 году в Казахстане призвали на воинскую службу 752 офицера запаса из числа тех, кто годен к службе, но не прошел ее.