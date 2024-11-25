Теракт готовили в одной из колоний Казахстана

22 ноября Комитетом национальной безопасности совместно с МВД при координации прокуратуры Алматинской области в учреждениях уголовно-исполнительной системы Алматинской, Костанайской областей и области Жетысу пресечена деятельность 10 сторонников радикальной религиозной идеологии, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета.

Фото: Пресс-служба КНБ

По предварительным данным, один из фигурантов готовил теракт в условиях заключения, а остальные принимали участие в пропаганде терроризма и вербовке лиц в целях организации террористической деятельности.

"В ходе обысков по местам отбывания наказания изъято холодное оружие, смартфоны и иные вещественные доказательства. Одно лицо судимо за экстремизм. Остальные отбывают наказание за убийство, разбои и кражи. Также в Алматы задержан их подельник, находившийся на пробационном контроле", - говорится в распространенном сообщении.

Начато досудебное расследование сразу по трем статьям Уголовного кодекса.