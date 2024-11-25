18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
498.51
522.84
4.81
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
25.11.2024, 14:14

В Минэнерго прокомментировали ожидаемый дефицит топлива

Новости Казахстана 0 440

В Казахстане прогнозируют дефицит нефтепродуктов, передает LS.

Фото: lsm.kz
Фото: lsm.kz

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев ответил на вопросы мажилисменов о возможной нехватке топлива в стране.

"Да, дефицит прогнозируется по нефтепродуктам. Цифры утверждены в так называемом индикативном балансе до момента расширения наших мощностей. Мы на 10 млн тонн планируем увеличить производительность текущих заводов. На 6 млн тонн будет увеличена мощность Шымкентского НПЗ, есть соответствующие программы и для других заводов", – ответил министр.

При этом ежегодно на внутренний рынок направляется порядка 17,8 млн тонн нефти, добавил он.

"Действительно, имеется тенденция к снижению объемов извлечения. Для примера: мы в этом году 88 млн тонн нефти планируем добыть, из них 57 млн тонн – за счет трех крупных месторождений. Оставшиеся 31 млн тонн будут за счет внутренних производителей. Раньше динамика была другая, тогда на месторождениях добывали больше", – отметил Саткалиев.

Он добавил, что на Павлодарском НПЗ до 2026 года планируется реализовать проекты по производству дополнительных 500 тыс. тонн зимнего дизтоплива. А на Атырауском НПЗ до 2028 года ожидается увеличение выработки светлых нефтепродуктов с 66% до 77%. Все эти меры, по его мнению, позволят полностью покрыть потребность рынка в бензине, авиационном и дизельном топливе до 2035 года включительно и экспортировать избыток ГСМ.  

Ранее глава Минэнерго сообщал, что в связи с ожидаемым дефицитом светлых нефтепродуктов в 2036 году требуется начать проектирование нового НПЗ мощностью 10 млн тонн в год, но не позднее 2030 года, и строительство в 2032 году.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Водителя арестовали и лишили прав за стикер на госномерахНовости Казахстана
07.11.2024, 11:45 0
Рубли и российские флаги в Байконуре расстроили казахстанцевНовости Казахстана
30.10.2024, 12:12 0
"Успейте снять наличные с карт" - в Нацбанке Казахстана пояснили рассылкуНовости Актау
07.11.2024, 16:03 0
Киркоров раскрыл свою настоящую фамилию и национальностьНовости Мира
04.11.2024, 19:52 0
“Платежи и переводы не будут работать, имейте наличку на 2 дня“. В Нацбанке ответили на рассылкуНовости Казахстана
06.11.2024, 16:28 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...