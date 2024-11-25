В Минэнерго прокомментировали ожидаемый дефицит топлива

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев ответил на вопросы мажилисменов о возможной нехватке топлива в стране.

"Да, дефицит прогнозируется по нефтепродуктам. Цифры утверждены в так называемом индикативном балансе до момента расширения наших мощностей. Мы на 10 млн тонн планируем увеличить производительность текущих заводов. На 6 млн тонн будет увеличена мощность Шымкентского НПЗ, есть соответствующие программы и для других заводов", – ответил министр.

При этом ежегодно на внутренний рынок направляется порядка 17,8 млн тонн нефти, добавил он.

"Действительно, имеется тенденция к снижению объемов извлечения. Для примера: мы в этом году 88 млн тонн нефти планируем добыть, из них 57 млн тонн – за счет трех крупных месторождений. Оставшиеся 31 млн тонн будут за счет внутренних производителей. Раньше динамика была другая, тогда на месторождениях добывали больше", – отметил Саткалиев.

Он добавил, что на Павлодарском НПЗ до 2026 года планируется реализовать проекты по производству дополнительных 500 тыс. тонн зимнего дизтоплива. А на Атырауском НПЗ до 2028 года ожидается увеличение выработки светлых нефтепродуктов с 66% до 77%. Все эти меры, по его мнению, позволят полностью покрыть потребность рынка в бензине, авиационном и дизельном топливе до 2035 года включительно и экспортировать избыток ГСМ.

Ранее глава Минэнерго сообщал, что в связи с ожидаемым дефицитом светлых нефтепродуктов в 2036 году требуется начать проектирование нового НПЗ мощностью 10 млн тонн в год, но не позднее 2030 года, и строительство в 2032 году.