Цены на бензин вырастут в Казахстане: в Минэнерго назвали причины

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев подтвердил, что цены на бензин будут расти, и назвал причины этого, передает корреспондент Tengri Auto .

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На брифинге в Мажилисе министр пояснил, что в Казахстане наблюдается дефицит нефтепродуктов.

"У нас сейчас рынок является дефицитным. Чтобы покрыть дефицит и обеспечить энергонезависимость, проводится модернизация. Чтобы провести модернизацию, необходимо вложить соответствующие деньги. В цене на нефтепродукты будут заложены и займы, которые привлекались на покупку оборудования, содержание, операционные затраты, логистика, строительство новой трубопроводной и железнодорожной инфраструктуры", - предупредил Саткалиев.

По его словам, это не может не повлиять на цены нефтепродуктов.

"Какими они будут, очень многое зависит от того, какой будет цена на нефть на внутреннем рынке. Сейчас можно говорить, что цена на внутреннем рынке у нас самая низкая среди соседних стран, цены на нефтепродукты самые низкие. И в случае открытия рынка, весь наш дешевый продукт растворится в более дорогом, и это будет являться фактором повышения цен", - добавил министр.

Напомним, еще в сентябре 2023 года на сайте открытых НПА появился проект документа-приложения к проекту Налогового кодекса, авторы которого сообщили, что переход в 2025 году к единому рынку нефтепродуктов в рамках стран ЕАЭС приведет к существенному росту цен на ГСМ. В качестве примера указан возможный рост в два раза.