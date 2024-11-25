18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
498.51
522.84
4.81
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
25.11.2024, 14:26

Цены на бензин вырастут в Казахстане: в Минэнерго назвали причины

Новости Казахстана 0 580

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев подтвердил, что цены на бензин будут расти, и назвал причины этого, передает корреспондент Tengri Auto.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney
Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

На брифинге в Мажилисе министр пояснил, что в Казахстане наблюдается дефицит нефтепродуктов.

"У нас сейчас рынок является дефицитным. Чтобы покрыть дефицит и обеспечить энергонезависимость, проводится модернизация. Чтобы провести модернизацию, необходимо вложить соответствующие деньги. В цене на нефтепродукты будут заложены и займы, которые привлекались на покупку оборудования, содержание, операционные затраты, логистика, строительство новой трубопроводной и железнодорожной инфраструктуры", - предупредил Саткалиев.

По его словам, это не может не повлиять на цены нефтепродуктов.

"Какими они будут, очень многое зависит от того, какой будет цена на нефть на внутреннем рынке. Сейчас можно говорить, что цена на внутреннем рынке у нас самая низкая среди соседних стран, цены на нефтепродукты самые низкие. И в случае открытия рынка, весь наш дешевый продукт растворится в более дорогом, и это будет являться фактором повышения цен", - добавил министр.

Напомним, еще в сентябре 2023 года на сайте открытых НПА появился проект документа-приложения к проекту Налогового кодекса, авторы которого сообщили, что переход в 2025 году к единому рынку нефтепродуктов в рамках стран ЕАЭС приведет к существенному росту цен на ГСМ. В качестве примера указан возможный рост в два раза.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Водителя арестовали и лишили прав за стикер на госномерахНовости Казахстана
07.11.2024, 11:45 0
Рубли и российские флаги в Байконуре расстроили казахстанцевНовости Казахстана
30.10.2024, 12:12 0
"Успейте снять наличные с карт" - в Нацбанке Казахстана пояснили рассылкуНовости Актау
07.11.2024, 16:03 0
Киркоров раскрыл свою настоящую фамилию и национальностьНовости Мира
04.11.2024, 19:52 0
“Платежи и переводы не будут работать, имейте наличку на 2 дня“. В Нацбанке ответили на рассылкуНовости Казахстана
06.11.2024, 16:28 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...