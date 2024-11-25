МВД сделало заявление касательно получения гражданства Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Информация для СМИ от МВД Казахстана:
"В интернете размещаются рекламы компаний, оказывающих услуги по консультированию, сбору и оформлению документов для получения в органах внутренних дел ряда миграционных услуг, в том числе приема в гражданство.
Необходимо отметить, что данные фирмы ни гражданство, ни документы, удостоверяющие личность, не выдают. В этой связи МВД предупреждает о возможных случаях мошенничества через интернет в данной сфере.
Для получения казахстанского гражданства ходатайствующие должны лично обращаться в органы внутренних дел. При этом подача пакета документов по доверенности или через третьих лиц запрещена".
Комментарии0 комментарий(ев)