МВД сделало заявление касательно получения гражданства Казахстана

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Информация для СМИ от МВД Казахстана:

"В интернете размещаются рекламы компаний, оказывающих услуги по консультированию, сбору и оформлению документов для получения в органах внутренних дел ряда миграционных услуг, в том числе приема в гражданство.

Необходимо отметить, что данные фирмы ни гражданство, ни документы, удостоверяющие личность, не выдают. В этой связи МВД предупреждает о возможных случаях мошенничества через интернет в данной сфере.