Сколько получает “самый богатый пенсионер в Казахстане“, рассказали в ЕНПФ

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Согласно информации фонда, "самый богатый пенсионер" в стране ежемесячно получает 945 752 тенге. При этом сумма средней ежемесячной выплаты из ЕНПФ в связи с достижением пенсионного возраста составила 33 865 тенге.

Как сообщили в ЕНПФ, на 1 ноября 2024 года в Казахстане насчитывалось 16,9 миллиона пенсионных счетов.