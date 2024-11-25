Сколько получает “самый богатый пенсионер в Казахстане“, рассказали в ЕНПФ

В Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) назвали максимальную сумму ежемесячной выплаты в Казахстане, передает Tengrinews.kz.
Согласно информации фонда, "самый богатый пенсионер" в стране ежемесячно получает 945 752 тенге. При этом сумма средней ежемесячной выплаты из ЕНПФ в связи с достижением пенсионного возраста составила 33 865 тенге.
Как сообщили в ЕНПФ, на 1 ноября 2024 года в Казахстане насчитывалось 16,9 миллиона пенсионных счетов.
"Пенсионные накопления увеличиваются за счет поступлений в виде пенсионных взносов и инвестиционного дохода. Пенсионные взносы на счета вкладчиков за 10 месяцев 2024 года составили более 2,2 триллиона тенге (рост на 29,7 процента, или 514,6 миллиарда тенге, по сравнению с показателем прошлого года)", - говорится в публикации фонда.
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