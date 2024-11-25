Акорда анонсировала визит Путина в Казахстан

Фото пресс-службы Акорды

По приглашению Касым-Жомарта Токаева 27 ноября в Казахстан с государственным визитом прибудет президент Российской Федерации Владимир Путин.

"В рамках визита состоятся переговоры на высшем уровне. Главы государств примут участие в режиме видеоконференции в XX Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России", - сообщает пресс-служба Акорды.

Отмечается, что 28 ноября под председательством Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева пройдет очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. Делегации стран-участниц обсудят актуальные вопросы региональной и международной безопасности. По итогам заседания будет принят ряд документов.