Бапи о продаже нефти Кулибаевым: Пора бы уже наесться и оставить что-то и народу

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«Хозяин страны – власть, а хозяин земли – казахи», – гласит пословица. Власть приходит и уходит, а казах и его земля остаются вечными. Предыдущая власть распродала все на поверхности земли. Даже не говоря о других богатствах, которые находятся на земле, в селах не осталось места для выпаса немногочисленного скота казахов. Обращаясь к клептократам, разграбившим богатство казахов, невольно хочется сказать: «Ты насытился богатством, нажитым воровством, так уйди с миром, оставь народу хотя бы то, что осталось!» А теперь, в эпоху новой власти, появляются сведения, что отдельные олигархи продолжают продавать недра земли и полезные ископаемые», - сказал Бапи на правительственном часе в мажилисе в понедельник.

Особенно тревожной, по его словам, остается тема нефти.

«Согласно исследованию Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ), членом которого является газета «ДАТ», казахстанская нефть и нефтепродукты продаются на внешних рынках через различные компании, зарегистрированные за рубежом. Почему экспорт наших полезных ископаемых, которые по Конституции являются народной собственностью, контролируют некие неизвестные субъекты? К примеру, крупнейшая компания, продающая казахскую нефть на мировом рынке, Vitol, зарегистрирована в Швейцарии. Компания «КазМунайГаз Трейдинг» также является резидентом Швейцарии. Точно так же нефть месторождения Тенгиз, добываемая компанией «ТенгизШеврОйл», экспортируется через трейдера «КазМунайГаз-Финанс», зарегистрированного в Нидерландах», - привел пример парламентарий.

Нефть Кашагана, отметил он, экспортируется через несколько иностранных компаний, а трейдеры, такие как «ЕвразианОйл» и «ПетроЧайна Интернешнл», зарегистрированы в Сингапуре.

«Существует множество зарубежных компаний, зарегистрированных за рубежом, которые извлекают прибыль из разницы цен на нефть между внутренним казахстанским рынком и мировыми ценами. И снова, по данным консорциума ICIJ, что и так известно многим, владельцем трейдинговой компании Vitol является известный олигарх Тимур Кулибаев. У Тимура и его команды есть доля более чем в 200 компаниях, зарегистрированных в 22 странах. Пора бы уже наесться! Где чувство меры? Нужно ведь оставить что-то и народу! Недавно распространились слухи, что Тимур Кулибаев вернул активы на сумму более Т500 млрд. Если считать по курсу – $1 млрд, это всего лишь десятая часть богатства, выведенного группой компаний Тимура за более чем 20 лет», - сказал Бапи.

Как отметил депутат, всем известно, что казахстанская нефть продается по схеме SWAP: на границе по внутренним казахстанским ценам, а за границей – по мировым ценам.

«Разница между этими ценами идет в карманы трейдеров, зарегистрированных за границей, или оседает в офшорах и зарубежных банках. В то время как страна в этом году столкнулась с огромным бюджетным дефицитом из-за природных катастроф, мы вынуждены были обратиться к Национальному фонду для удовлетворения социальных потребностей. Более того, чтобы закрыть дыры в бюджете, были взяты кредиты у иностранных банков (вспомните недавний миллиардный кредит от Европейского банка реконструкции и развития), что еще больше увеличило внешний долг страны», - сказал мажилисмен.

По его словам, сейчас есть два дополнительных пути для удовлетворения бюджетных и социальных потребностей страны: первый – это ускоренное возвращение украденных активов, второй – создание единого оператора, который упорядочит экспорт полезных ископаемых в интересах государства.

«Когда мы говорим о полезных ископаемых, помимо нефти и газа, речь идет также о полиметаллах, хроме, свинце, цинке и редкоземельных металлах, точные данные о которых до сих пор неизвестны обществу. В прошлом году я направил депутатский запрос по экспорту газа, где указал на сговор между компанией Кайрата Шарипбаева в Казахстане и трейдером, зарегистрированным на его дочь за границей. Я требовал расследовать, как разница между внутренними и мировыми ценами на газ уходит в частные карманы. Однако генеральная прокуратура, как обычно, дала уклончивый ответ. Кроме того, в предыдущие годы мы создали с Россией единый газовый рынок. Но, к примеру, если Россия покупает наш газ по $40-50 за кубометр, то на мировом рынке она продает его по $300-350», - сказал депутат.

Разница, подчеркнул он, колоссальна.

«Мы должны прекратить такую несправедливую торговлю, которая вредит народу, обогащает отдельных лиц, и создать единый Национальный оператор экспорта полезных ископаемых. У нас есть национальная компания, которая добывает нефть; есть национальный оператор, который транспортирует нефть и нефтепродукты; тогда почему нет единого национального центра, который бы занимался продажей этих продуктов на внешнем рынке? Только создав такой центр, мы сможем упорядочить экспорт сырья в интересах народа и обеспечить доходы бюджета. Если для этого потребуется внести изменения и дополнения в законы, парламент незамедлительно рассмотрит предложение правительства», - заключил Бапи.

Отметим, Как сообщал ранее КазТАГ, зять экс-президента Нурсултана Назарбаева – олигарх Тимур Кулибаев судится с комитетом по возврату активов генеральной прокуратуры.

Напомним, 11 ноября КазТАГ сообщал, что около Т366 млрд готовится занять Казахстан у Азиатского банка развития (АБР) и Азиатского Банка Инфраструктурных Инвестиций в условиях дефицита бюджета. С учетом займа в Международном банке реконструкции и развития (МБРР), о котором стало известно 20 ноября, сумма займов Казахстана в трех банках достигнет Т636 млрд (отметим, что днем ранее – 19 ноября КазТАГ сообщал, что более 88% дороги Актобе–Улгайсын будут реконструированы в долг за счет средств АБР).