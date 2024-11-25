18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
498.51
522.84
4.81
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
25.11.2024, 18:22

Мужчина ударил женщину за громкий разговор по телефону в алматинском автобусе (видео)

Новости Казахстана 0 663

В Алматы в одном из автобусов между мужчиной и женщиной произошел конфликт. Причиной послужил громкий разговор по телефону, за что пассажирку сперва пытались вытолкнуть из общественного транспорта, а затем ударили. Полицейские уже проводят проверку, сообщает Zakon.kz.

Фото: unsplash
Фото: unsplash

Видео из автобуса 25 ноября 2024 года опубликовал Instagram-паблик krisp_almaty.

"Инцидент произошел в 126 автобусе, на пересечении улиц Толе би – Тургут Озала... Причиной конфликта стал громкий разговор одной из пассажирок по телефону. Один из мужчин сделал ей замечание, а затем, недовольный ее реакцией, встал, схватил женщину за ворот одежды, и попытался вытолкнуть ее из автобуса. Она оказала сопротивление и оттолкнула его, после чего мужчина нанес ей удар", – рассказал очевидец инцидента.

По его словам, ситуация вызвала возмущение у пассажиров, часть из которых пыталась вмешаться и остановить конфликт, после участники прошли в участок.

За комментарием мы обратились в пресс-службу городского департамента полиции.

"По данному факту отделом полиции при УП Алмалинского района проводится проверка. В отношении виновного непременно будут приняты меры в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. Обстоятельства устанавливаются". Пресс-служба ДП Алматы
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Водителя арестовали и лишили прав за стикер на госномерахНовости Казахстана
07.11.2024, 11:45 0
Рубли и российские флаги в Байконуре расстроили казахстанцевНовости Казахстана
30.10.2024, 12:12 0
"Успейте снять наличные с карт" - в Нацбанке Казахстана пояснили рассылкуНовости Актау
07.11.2024, 16:03 0
Киркоров раскрыл свою настоящую фамилию и национальностьНовости Мира
04.11.2024, 19:52 0
“Платежи и переводы не будут работать, имейте наличку на 2 дня“. В Нацбанке ответили на рассылкуНовости Казахстана
06.11.2024, 16:28 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...