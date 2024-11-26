На каких условиях будут ввозить транспорт старше трех лет в РК

В ДГД по ВКО на брифинге расширили озвученную ранее информацию об изменениях с 1 декабря 2024 года в порядке ввоза транспортных средств (ТС) юридическими лицами в Казахстан. Об этом сообщил руководитель управления таможенного администрирования департамента государственных доходов по Восточно-Казахстанской области Темир Кулекин. Согласно новым правилам, ввоз автомобилей будет подчиняться обновленной процедуре получения документов, особенно в части одобрения типа транспортного средства (ОТТС), что создаст дополнительные требования для бизнеса. Одним из значимых изменений является необходимость того, чтобы документ "Одобрение типа транспортного средства" (ОТТС) теперь обязательно должен быть выписан на юридическое лицо, которое является заявителем. Ранее этот документ мог быть получен одним участником внешней экономической деятельности (ВЭД), а затем передан другим компаниям для таможенного оформления. С 1 декабря такая схема больше не будет работать, передает inbusiness.kz.

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"Участники ВЭД, а именно, юрлица, которые ввозят транспортные средства – если эти ТС не старше возраста трех лет, то они при пересечении таможенной границы сразу на пункте пропуска подают декларацию, предоставляют одобрение типа транспортного средства, а должностные лица органов госдоходов будут делать проверку, сличать, на кого выписано ООТС, кто декларант, потом принимать к оформлению", - объяснил Темир Кулекин.

Для транспортных средств старше трех лет процесс оформления будет более сложным. Эти автомобили нужно будет доставить в ближайшую исследовательскую лабораторию. Там специалисты проверят техническое состояние транспортного средства и, при необходимости, выдадут ОТТС. Важно отметить, что лаборатория должна быть расположена на территории Казахстана. На данный момент ближайшая к Восточно-Казахстанской области исследовательская лаборатория, предоставляющая такие услуги, находится в Семее. Только после получения заключения из лаборатории, автомобили могут пройти дальнейшее оформление через таможенные органы.

"После получения одобрения в лаборатории транспортные средства старше трех лет должны быть перевезены в зону таможенного контроля, где будет произведено окончательное оформление. Таможенные органы будут проверять все документы через информационную систему и сверять их с реестром, ведённым комитетом технического регулирования минторговли и интеграции Республики Казахстан", - отметил Темир Кулекин.

По мнению представителей НПП "Атамекен", изменения приведут к удорожанию процессов ввоза ТС для юридических лиц - тех, кто занимается импортом большегрузных и пассажирских автомобилей. Сложности могут возникнуть для компаний, регулярно ввозящих такие транспортные средства, поскольку теперь нужно будет обеспечивать их доставку в лаборатории и дополнительное подтверждение соответствия техрегламентам. Но Темир Кулекин высказался, что изменения вводятся в связи с защитой внутреннего рынка, здоровья населения.