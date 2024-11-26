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25.11.2024, 21:02

Наши недра нам не принадлежат: депутаты возмущены положением дел в нефтянке (ВИДЕО)

Новости Казахстана 0 703

В последние дни ноября перед мажилисменами держал отчет министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев. Основной темой обсуждения стали нефтяные перспективы страны. Как выяснилось, в обозримом будущем Казахстан рискует столкнуться с дефицитом нефти. По словам министра, основная причина тревожной ситуации – старение действующих месторождений, а также низкие темпы разработки новых. Но депутаты уверены, что многих проблем удалось бы избежать, если бы чиновники строже спрашивали с пришедших в страну 30 лет назад иностранных инвесторов. «Голос народа» рассказывает о том, чем недовольны народные избранники.

Коллаж: Голос народа
Коллаж: Голос народа

Парадокс: Казахстан вроде бы одна из нефтяных стран, но при этом мы регулярно сталкиваемся с нехваткой сжиженного газа, авиакеросина и других видов горючего топлива.

Как пояснили в ходе правительственного часа в мажилисе представители Минэнерго и нефтяных компаний, добывающим компаниям гораздо выгоднее отправлять нефть на экспорт, чем оставлять ее в стране. Причина – цена. Однако подчеркивается, что крупнейшие нефтяные компании готовы оставлять нефть внутри Казахстана, но по экспортным ценам.

Ситуацией возмутился мажилисмен Азат Перуашев. Он отметил, что на внутренний рынок по утвержденным ценам нефть продают в основном небольшие компании, а три крупнейших недропользователя – Тенгизшевройл, NCOC и Карачаганак Петролеум Оперейтинг, согласно своим договорам, отправляют нефть преимущественно на экспорт по экспортным ценам.

«Согласно пункту 3, 6 статьи Конституции, земля и недра принадлежат народу Казахстана. Нам сейчас говорят, что нет никаких проблем в том, чтобы крупные недропользователи продавали добытое на внутренний рынок, но по внешним ценам. А вообще как это так? Кто в итоге владелец богатств Казахстана? Они или народ Казахстана?» - вопрошает Перуашев.

Он напомнил, что уже трижды партия AqJol писала в правительство запрос с требованием раскрыть условия соглашений о разделе прибыли (СРП), заключенных еще в 90-х годах между Казахстаном и западными компаниями. Однако все три раза ему отказали, ссылаясь на коммерческую тайну.

«Мы говорим не только о раскрытии условий СРП, но и об их пересмотре, если они не соответствуют Конституции Казахстана. На основании чего народ Казахстана должен выкупать собственные богатства у иностранных недропользователей? Международные нормы могут быть выше национального законодательства, но только в том случае, если они были ратифицированы парламентом. А мы эти СРП не только не ратифицировали, но и в глаза не видели!», - резюмировал Перуашев.

Требует пересмотра отношений с иностранными недропользователями и мажилисмен Адиль Жубанов.

Он уверен, иностранцы просто эксплуатируют недра Казахстана. При этом за 30 лет не было ими создано ни нормальной переработки, ни условий для раскрытия потенциала казахстанских специалистов нефтяной отрасли. При этом экологии Казахстана нанесен колоссальный ущерб.

«Эти компании, извлекая огромные ресурсы, загрязнили природу, но так и не приложили достаточно усилий для исправления ситуации или компенсации ущерба», - говорит Адиль Жубанов.

Под «этими компаниями» Жубанов имеет в виду все ту же «большую тройку, о которой говорил Перуашев.

Но отдельно мажилисмен остановился на консорциуме NCOC. Он отмечает, что официально компания тратит на социальные проекты 55 млн долларов, что ничтожно мало, с учетом того, сколько она зарабатывает.

«Во время пандемии компания NCOC была названа самой социально-ориентированной за строительство больницы и закуп мед.оборудования. Но при этом данные потраченные средства были компенсированы нефтью, что принесло компании еще большую прибыль.  Важно отметить, что акционеры NCOC планируют в ближайшие 5 лет заработать порядка 60 млрд долларов США, то есть, более 10 млрд долларов в год. При этом на социальные проекты в Атырауской и Мангистауской областях они выделяют всего 55 млн долларов, которые в итоге также будут компенсированы государством нефтью», - возмущен Жубанов.

Он призывает как минимум не продлевать контракты с данными компаниями, но также считает важным уже сейчас начать подготовку казахстанских нефтяников, которые в итоге смогут взять на себя управление стратегическими нефтедобывающими объектами Казахстана.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
velldr
velldr
Вот это разговоры пошли. Неожиданно даже. Несомненно во всем этом нужно разобраться и извлечь максимальную выгоду для страны. Но.....боюсь, что если б мы не позволили бы иностранцам добывать у нас ископаемые на их условиях, то мы бы сами не смогли бы организовать такие объемы добычи. А иностранцы могли бы попытаться добиться доступа к нашим недрам другими путями. Например силовыми. Примеров в мире масса.
25.11.2024, 18:09
Pluto 9701
Pluto 9701
Неужели? Что мы слышим? А то что такая ситуация известна любому рядовому гражданину никого больше не интересовала?
25.11.2024, 16:28
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