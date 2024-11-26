Черчесов прокомментировал слухи об отставке

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов высказался о перспективах своей работы с национальной командой, передает offside.kz
В интервью телеканалу «Матч ТВ» он подчеркнул, что готов обсудить будущее с новым руководством федерации и подчеркнул отсутствие конфликтов с игроками, несмотря на сложную ситуацию.
На вопрос о желании продолжить работу в сборной и возможных эмоциях в случае отставки Черчесов ответил:
«Давайте дождёмся, когда придёт новый начальник. Мы сядем напротив друг друга, поговорим и посмотрим, что из этого выйдет. С футболистами у нас никаких проблем нет. Конечно, в раздевалке я могу их „покусать“ за какие-то моменты, но это часть рабочего процесса», — отметил тренер.
В ноябре текущего года президент Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов подал в отставку по собственному желанию. Именно Барменкулов в своё время пригласил Станислава Черчесова возглавить сборную.
Теперь будущее тренера зависит от новой команды руководителей федерации, которая должна определить дальнейший вектор развития национальной команды.
Сборная Казахстана под руководством Черчесова завершила выступления в Лиге наций УЕФА на последнем месте группы 3 Лиги B. 17 ноября команда потерпела крупное поражение от Норвегии со счётом 0:5.
Итогом стало пятое поражение в турнире, что привело к потере места в Лиге B. За весь групповой этап сборная Казахстана смогла набрать лишь одно очко.
Комментарии0 комментарий(ев)