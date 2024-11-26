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25.11.2024, 21:54

Черчесов прокомментировал слухи об отставке

Новости Казахстана 0 494

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов высказался о перспективах своей работы с национальной командой, передает offside.kz

Фото: КФФ
Фото: КФФ

В интервью телеканалу «Матч ТВ» он подчеркнул, что готов обсудить будущее с новым руководством федерации и подчеркнул отсутствие конфликтов с игроками, несмотря на сложную ситуацию.

«Будущее решит разговор с новым начальником»

На вопрос о желании продолжить работу в сборной и возможных эмоциях в случае отставки Черчесов ответил:

«Давайте дождёмся, когда придёт новый начальник. Мы сядем напротив друг друга, поговорим и посмотрим, что из этого выйдет. С футболистами у нас никаких проблем нет. Конечно, в раздевалке я могу их „покусать“ за какие-то моменты, но это часть рабочего процесса», — отметил тренер.

Смена руководства Федерации футбола Казахстана

В ноябре текущего года президент Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов подал в отставку по собственному желанию. Именно Барменкулов в своё время пригласил Станислава Черчесова возглавить сборную.

Теперь будущее тренера зависит от новой команды руководителей федерации, которая должна определить дальнейший вектор развития национальной команды.

Неудачный сезон в Лиге наций

Сборная Казахстана под руководством Черчесова завершила выступления в Лиге наций УЕФА на последнем месте группы 3 Лиги B. 17 ноября команда потерпела крупное поражение от Норвегии со счётом 0:5.

Итогом стало пятое поражение в турнире, что привело к потере места в Лиге B. За весь групповой этап сборная Казахстана смогла набрать лишь одно очко.

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