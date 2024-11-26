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26.11.2024, 07:51

В нескольких городах Казахстана произошло землетрясение

Новости Казахстана 0 358

В ночь на 26 ноября на юго-востоке Казахстана произошло землетрясение. Толчки были зафиксированы 25 ноября в 23:42. По данным сейсмической сети ТОО “ННЦСНИ” МЧС РК, эпицентр находился в 257 км на северо-восток от Алматы, на территории Казахстана, передает Liter.kz.

Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Где ощущались толчки

Интенсивность подземных толчков составила:

  • Жаркент: 4 балла,
  • село Чунджа: 3 балла,
  • Текели: 3 балла,
  • Алматы, Талдыкорган, Саркант, поселок Карабулак, село Жансугуров, село Кокпек, село Кыргызсай: по 2 балла.

Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало.

Специалисты АГЭТУ “Казселезащита” провели оперативный мониторинг рек, гидротехнических сооружений, а также участков, подверженных оползням и селям. Особое внимание уделялось объектам жизнеобеспечения.

В результате осмотра повреждений не обнаружено, все сооружения и системы функционируют в штатном режиме.

В МЧС Казахстана подчеркнули, что ситуация стабильная. Тем не менее, жителей просят соблюдать меры безопасности и быть готовыми к повторным толчкам.

Эксперты напоминают 10 шагов, которые помогут защитить себя и близких:

  1. Сохраняйте спокойствие, не поддавайтесь панике.
  2. Не пользуйтесь лифтами и лестницами во время толчков.
  3. Укройтесь вдали от окон, мебели и люстр.
  4. Если вы на верхних этажах, стойте у несущих стен.
  5. Покидайте здание после прекращения толчков.
  6. Отключите газ, воду и электричество.
  7. Держите под рукой «тревожный чемоданчик».
  8. На улице избегайте электролиний, зданий и деревьев.
  9. Будьте готовы к повторным толчкам.
  10. Помогите пожилым и людям с ограниченными возможностями.

Постоянная готовность к таким ситуациям и знание действий могут минимизировать возможные риски и спасти жизни.

В последний раз 3емлетрясение произошло в 689 км от Алматы 20 ноября. 

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