В нескольких городах Казахстана произошло землетрясение

В ночь на 26 ноября на юго-востоке Казахстана произошло землетрясение. Толчки были зафиксированы 25 ноября в 23:42. По данным сейсмической сети ТОО “ННЦСНИ” МЧС РК, эпицентр находился в 257 км на северо-восток от Алматы, на территории Казахстана, передает Liter.kz .

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Где ощущались толчки

Интенсивность подземных толчков составила:

Жаркент : 4 балла,

: 4 балла, село Чунджа : 3 балла,

: 3 балла, Текели : 3 балла,

: 3 балла, Алматы, Талдыкорган, Саркант, поселок Карабулак, село Жансугуров, село Кокпек, село Кыргызсай: по 2 балла.

Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало.

Специалисты АГЭТУ “Казселезащита” провели оперативный мониторинг рек, гидротехнических сооружений, а также участков, подверженных оползням и селям. Особое внимание уделялось объектам жизнеобеспечения.

В результате осмотра повреждений не обнаружено, все сооружения и системы функционируют в штатном режиме.

В МЧС Казахстана подчеркнули, что ситуация стабильная. Тем не менее, жителей просят соблюдать меры безопасности и быть готовыми к повторным толчкам.

Эксперты напоминают 10 шагов, которые помогут защитить себя и близких:

Сохраняйте спокойствие, не поддавайтесь панике. Не пользуйтесь лифтами и лестницами во время толчков. Укройтесь вдали от окон, мебели и люстр. Если вы на верхних этажах, стойте у несущих стен. Покидайте здание после прекращения толчков. Отключите газ, воду и электричество. Держите под рукой «тревожный чемоданчик». На улице избегайте электролиний, зданий и деревьев. Будьте готовы к повторным толчкам. Помогите пожилым и людям с ограниченными возможностями.

Постоянная готовность к таким ситуациям и знание действий могут минимизировать возможные риски и спасти жизни.

В последний раз 3емлетрясение произошло в 689 км от Алматы 20 ноября.