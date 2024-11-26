В нескольких городах Казахстана произошло землетрясение

В ночь на 26 ноября на юго-востоке Казахстана произошло землетрясение. Толчки были зафиксированы 25 ноября в 23:42. По данным сейсмической сети ТОО “ННЦСНИ” МЧС РК, эпицентр находился в 257 км на северо-восток от Алматы, на территории Казахстана, передает Liter.kz.
Интенсивность подземных толчков составила:
Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало.
Специалисты АГЭТУ “Казселезащита” провели оперативный мониторинг рек, гидротехнических сооружений, а также участков, подверженных оползням и селям. Особое внимание уделялось объектам жизнеобеспечения.
В результате осмотра повреждений не обнаружено, все сооружения и системы функционируют в штатном режиме.
В МЧС Казахстана подчеркнули, что ситуация стабильная. Тем не менее, жителей просят соблюдать меры безопасности и быть готовыми к повторным толчкам.
Эксперты напоминают 10 шагов, которые помогут защитить себя и близких:
Постоянная готовность к таким ситуациям и знание действий могут минимизировать возможные риски и спасти жизни.
В последний раз 3емлетрясение произошло в 689 км от Алматы 20 ноября.
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