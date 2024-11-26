Какой штраф можно получить за неправильную парковку во дворе в Казахстане

Автомобилисты могут оставить свой транспорт в неположенном месте, создавая неудобства для жителей. В этом случае можно подать жалобу через смартфон, а нарушителям грозят штрафы, сообщает NUR.KZ.

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В специальных выделенных парковочных зонах и на стоянках имеются разметки, которые распределяют транспортные средства по местам, обеспечивая удобство заезда и выезда.

Однако во дворах встречаются случаи, когда авто могут оставить в самых неудобных местах, создавая препятствия другим машинам и даже пешеходам.

Важно помнить, что за это может грозить наказание. При этом казахстанцы могут сами сообщить о таких нарушителях либо по телефону 102, либо с использованием одноименного мобильного приложения полиции.

Правила парковки во дворах

Согласно Правилам дорожного движения РК (ПДД), остановкой называется прекращение движения на срок до пяти минут или более (если необходимо) для посадки или высадки пассажиров, загрузки или разгрузки транспортного средства.

А стоянка – это преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время более пяти минут по причинам, не связанным с посадкой или высадкой пассажиров либо загрузкой или разгрузкой транспортного средства. Например, когда машина оставляется на ночь во дворе.

При этом, согласно пунктам 87 и 88 главы 12 ПДД, запрещается остановка и стоянка транспортных средств на клумбах, газонах, детских и спортивных площадках.

А в пункте 85 указывается, что стоянка на краю тротуара, граничащего с проезжей частью дороги, с полным или частичным заездом на него, разрешается только легковым автомобилям, мотоциклам, мопедам и велосипедам при условии, что это не будет препятствовать движению пешеходов.

Также следует помнить, что запрещена стоянка механических транспортных средств с работающим двигателем в населенных пунктах, если это создает неудобства жителям (подпункт 5 пункта 88 ПДД).

За нарушение этих правил может последовать административное наказание.

Штрафы за парковку во дворе

Если автомобиль был припаркован на тротуаре (с созданием помех для движения пешеходов), клумбе, газоне, детской или спортивной площадке, то за это казахстанцам может грозить штраф в размере 10 МРП (статья 597 КоАП).

Это 36 920 тенге в 2024 году, а в 2025 году сумма может составить уже 39 320 тенге из-за роста МРП и других показателей. Такое же наказание грозит за создание препятствий для движения других транспортных средств.

А повторное нарушение (во всех указанных случаях) в течение 12 месяцев после первого штрафа увеличит сумму наказания до 15 МРП – 55 380 тенге в 2024 году и 58 980 тенге в 2025 году соответственно.

Поэтому следует соблюдать указанные требования и правила, чтобы не создавать неудобства другим жителям и избежать наказания за нарушения.