Чиновник отобрал у сотрудников премии на 5,5 миллиона и получил срок

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Как сообщила пресс-служба Антикора, глава ветеринарной службы Бегманов Б. признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями путем сбора денежных средств со 115 работников районных ветеринарных служб в общей сумме 5,5 миллиона тенге, выплаченных им в качестве премий.

Суд назначил Бегманову Б. наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.

Судебный акт не вступил в законную силу.

Напомним, в Актюбинской области бывшего руководителя отдела архитектуры, строительства, ЖКХ и автодорог Уилского района осудили за получение взяток при восстановлении пострадавших от паводков домов. Ему назначили штраф в 21 миллион тенге.