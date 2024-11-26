“Я контуженый, мне все равно“: задержан ударивший пассажирку автобуса в Алматы

В департаменте полиции Алматы сообщили о задержании 66-летнего мужчины, который ударил пассажирку автобуса и попал на видео, передает Tengrinews.kz.
Дело, в отношении мужчины, по данным полиции, завели по статье "Хулиганство".
"Пассажир, недовольный громким разговором женщины, нанес ей телесные повреждения. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Досудебное расследование продолжается", - сказал начальник отдела полиции при УП Алмалинского района Батуржан Абдумасаров.
Напомним, 25 ноября в социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлен конфликт пассажиров автобуса - женщины и мужчины. Как видно на кадрах видео, мужчина ударил женщину. При этом на ее вопрос, почему он распускает руки, агрессор отвечает: "Я контуженный, мне все равно".
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