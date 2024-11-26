Телевидение и радио отключат по всему Казахстану 29 ноября

В пятницу, 29 ноября, по всей территории Казахстана временно приостановят ретрансляцию телерадиоканалов. Об этом сообщил национальный оператор, передает Tengrinews.kz .

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По информации "Казтелерадио", планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей ежеквартально проводятся в целях бесперебойного и качественного телерадиовещания.