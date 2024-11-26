Токаев сменил главнокомандующего сухопутными войсками

Президент Казахстана Касым-Жомарт сменил главнокомандующего Сухопутными войсками, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.
Как сообщается, от должности главнокомандующего Сухопутными войсками освобожден Асан Жусупов.
На эту должность назначен Мереке Кучекбаев.
Как сообщает сайт Министерства обороны Казахстана, генерал-майор Мереке Кучекбаев прошел путь от курсанта военного училища до командующего войсками регионального командования "Юг". В разные годы занимал ответственные должности по боевой подготовке. Являлся командиром нескольких воинских частей, командующим десантно-штурмовыми войсками.
В 1997 году окончил Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище, в 2007-м – Национальный университет обороны, в 2019-м – военную академию генерального штаба вооруженных сил России.
В ноябре 2023 года был назначен начальником главного штаба – первым заместителем главнокомандующего сухопутными войсками.
Награжден орденами "Данк" и "Айбын" II степени, ведомственными наградами и юбилейными медалями.
Комментарии0 комментарий(ев)