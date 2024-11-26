Токаев сменил главнокомандующего сухопутными войсками

Президент Казахстана Касым-Жомарт сменил главнокомандующего Сухопутными войсками, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.

Мереке Кучекбаев. Фото: gov.kz

Как сообщается, от должности главнокомандующего Сухопутными войсками освобожден Асан Жусупов.

На эту должность назначен Мереке Кучекбаев.

Что известно о Мереке Кучекбаеве

Как сообщает сайт Министерства обороны Казахстана, генерал-майор Мереке Кучекбаев прошел путь от курсанта военного училища до командующего войсками регионального командования "Юг". В разные годы занимал ответственные должности по боевой подготовке. Являлся командиром нескольких воинских частей, командующим десантно-штурмовыми войсками.

В 1997 году окончил Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище, в 2007-м – Национальный университет обороны, в 2019-м – военную академию генерального штаба вооруженных сил России.

В ноябре 2023 года был назначен начальником главного штаба – первым заместителем главнокомандующего сухопутными войсками.

Награжден орденами "Данк" и "Айбын" II степени, ведомственными наградами и юбилейными медалями.