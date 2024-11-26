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26.11.2024, 13:17

Погибшего на работе казахстанца судили за собственную смерть

Новости Казахстана 0 495

В Аркалыкском городском суде Костанайской области рассмотрели уголовное дело в отношении начальника участка элеватора за нарушение правил техники безопасности (или иных правил охраны труда), повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть людей, сообщает Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz

Как рассказали в суде 26 ноября 2024 года, 31 июля 2023 года на территории элеватора ТОО "G." в Аркалыке оператор пульта управления элеватора, будучи без соответствующей экипировки, при очистке колодца нории отравился неизвестным веществом.

Ему на помощь, без соответствующей экипировки, поспешили начальник участка элеватора и старший оператор пульта управления элеватора. В результате они оба скончались от отравления неизвестным веществом

"Согласно обвинению, погибшим начальником участка элеватора Н. не были выполнены требования по соблюдению охраны и безопасности труда, что повлекло гибель человека и получение тяжкого вреда здоровью рабочего TOO", – говорится в сообщении суда.

В судебных прениях государственный обвинитель поддержал обвинение, просил признать начальника участка элеватора виновным и прекратить уголовное дело в связи с его смертью.

"Судом вина умершего Н. не установлена, так как стороной обвинения не предоставлено суду доказательств, свидетельствующих о прохождении Н. обучения по безопасному выполнению работ по очистке шахты, колодца нории по Правилам обеспечения промышленной безопасности. Сами работники не прошли обучение и проверку знаний по вине работодателя", – выяснилось в суде.

Кроме того, элеватор функционировал незаконно, не имея соответствующего разрешения, без сдачи декларации промышленной безопасности. Также элеватор не прошел приемочные испытания при вводе в эксплуатацию.

Также директор ТОО поручил работникам работу, связанную с вредными условиями труда и не обусловленную их трудовым договором. Не обучив их безопасным приемам выполнения работ по правилам промышленной безопасности и не обеспечив их средствами индивидуальной защиты, работодатель поручил им очистку колодца нории, наполненного водой.

Трудовой инспекцией установлена 100% вина работодателя в смерти работников.

В итоге приговором суда погибшего начальника участка элеватора признали невиновным в совершении преступления и оправдали за недоказанностью его участия в совершении уголовного правонарушения.

"За наследниками Н. признано право на возмещение вреда, причиненного незаконным привлечением к уголовной ответственности. По выявленным нарушениям в ТОО вынесено частное постановление в адрес прокурора Костанайской области, ГУ "Управление по инспекции труда акимата Костанайской области", РГУ "Департамент Комитета промышленной безопасности МЧС РК по Костанайской области", начальника ДЧС по Костанайской области для проведения соответствующей проверки и принятия мер в отношении виновных лиц", – отметили также в суде.

Приговор и частное постановление не вступили в законную силу.

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