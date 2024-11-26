КНБ привлекли к задержанию высокопоставленного полицейского на юге Казахстана

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Ранее в соцсети распространилась информация о том, что в аэропорту Кызылорды сотрудники ДКНБ по Кызылординской области совместно с управлением собственной безопасности департамента полиции при получении двух миллионов тенге якобы задержали начальника отдела управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции региона.

В пресс-службе областного департамента полиции на запрос Tengrinews.kz сообщили следующее: ДП Кызылординской области на системной основе проводятся мероприятия по выявлению и пресечению правонарушений среди сотрудников полиции. В ведомстве подтвердили информацию о задержании сотрудника правоохранительных органов, однако не уточнили, о ком конкретно идет речь.

"ДКНБ совместно с УСБ ДП в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий задержан сотрудник ДП по факту совершения противоправных действий. Он уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. ДП Кызылординской области категорически осуждает любые нарушения закона со стороны полицейских", - говорится в ответе департамента полиции области на запрос редакции Tengrinews.kz.

Отметим, ранее в Северо-Казахстанской области был задержан бывший замначальника управления по борьбе с организованной преступностью. Он подозревается в неоднократном получении взяток и покровительстве ОПГ. В пресс-службе областного департамента полиции СКО информацию о задержании подтвердили, подчеркнув, что указанный сотрудник был уволен из органов еще до задержания