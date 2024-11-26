Тепловоз протаранил автобус в Алматы: число пострадавших выросло

В горздраве Алматы рассказали о состоянии пострадавших в аварии с тепловозом, передает Tengrinews.kz .

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В управлении общественного здравоохранения Алматы сообщили, что в аварии пострадали семь человек. Ранее сообщалось о шести пострадавших. 80-летняя пациентка была госпитализирована в БСНП с переломами ребер и предплечья. Ее состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.

"Пятерым пострадавшим после проведения необходимых лабораторно-инструментальных исследований и осмотра специалистов экстренная госпитализация не потребовалась. Они направлены на амбулаторное наблюдение по месту прикрепления в поликлинике", - сообщили врачи.

Еще один пострадавший находится в Алматинской многопрофильной клинической больнице.

Напомним, что столкновение тепловоза и пассажирского автобуса произошло на улице Ауэзова, недалеко от перекрестка с Гоголя. Автобус 88-го маршрута допустил столкновение с тепловозом, что следовал по железнодорожным путям на запад.

Аварию также прокомментировали в КТЖ, сообщив, что инцидент произошел на частном пути и не имеет к ним отношения.