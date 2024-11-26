В Instagram исчезла казахстанская музыка: что произошло?

Казахстанские пользователи социальных сетей и артисты столкнулись с неожиданной проблемой – в Instagram больше нельзя найти и использовать в Stories и Reels песни казахстанских исполнителей. Музыкальный каталог из Казахстана исчез из поисковой системы платформы, и треки больше недоступны для добавления в публикации. В ситуации разбирался Tengri Life .

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Что случилось?

Бахтияр Алиев, известный как Bahh Tee, продюсер и музыкант, рассказал в своем Telegram-канале о причине исчезновения музыки. Он отметил, что проблема связана с казахстанским авторским обществом KazAK. По его словам, Instagram временно удалил весь музыкальный каталог, права на который закреплены за KazAK. На это повлияло то, что компания не смогла продлить партнерское соглашение с платформой.

"На наш запрос мы получили содержательный ответ. Весь приводить не буду, вот тезисы: к сожалению, мы не смогли продлить наше партнерское соглашение с KazAK. Мы временно удаляем любой каталог, на который KazAK сохраняет права. Любые песни, представленные KazAK, в настоящее время недоступны для использования в Reels и Stories на Facebook и Instagram, а пользовательский контент, содержащий песни, представленные KazAK, может быть отключен/заблокирован KazAK. Мы запустили функцию, которая упрощает обновление музыки в Reels, если трек больше не доступен. Создатель видео получит уведомление о том, что он может заменить аудио в Reels, сохранив просмотры и другую статистику", – говорится в посте продюсера.

Что говорят представители музыкальной индустрии?

Основатель лейбла õzen Айзатулла Хуссейн выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией. Он подчеркнул, что сейчас лейбл разбирается в произошедшем, активно взаимодействуя с международными компаниями. Айзатулла отметил, что проблемы с авторскими сообществами в Казахстане давно известны.

"Есть проблемы с авторскими обществами, которые собирают деньги за наших артистов, но не выплачивают их. Это уже длится десятилетиями. KazAK на международном уровне представляет нашу музыку, но вместо того чтобы помогать артистам, создает новые сложности. Они не создают какую-то выгоду для артистов и музыкальных правообладателей, а наоборот вставляют палки в колеса и еще и не выплачивают, хотя собирают за это деньги. То есть проблем здесь много", - прокомментировал он.

Ситуацию с исчезновением казахстанской музыки из Instagram прокомментировал Ырысдаулет Сламбек, label manager компании Allying Game Worldwide, которая занимается дистрибуцией треков таких артистов, как Shiza, Sary, Qiyal Darian, Vegas и другие. По его словам, исчезновение музыки стало полной неожиданностью.

"Мы заметили это в пятницу, около полудня. Сразу начали поступать жалобы от артистов, что их треки пропали из Instagram. Мы обратились к партнерам и поддержке платформы, но пока конкретного ответа не получили", – поделился он.

Фото: pexels.com

Председатель республиканского общественного объединения "Авторское Общество "Абырой" композитор Марс Суленов заявил, что платформа усилила контроль за соблюдением авторских прав.

"Цифровые платформы ужесточили требования к контенту. Теперь, чтобы использовать музыку, необходимо предоставить лицензию или доказать авторство (YouTube). Это радует, так как наконец-то наводится порядок в цифровой сфере", – отметил руководитель.

Однако Суленов не согласен с утверждением, что вся казахстанская музыка исчезла, и считает, что речь идет о частичной блокировке.

Мы также попытались получить комментарий от представителей казахстанского авторского общества KazAK, однако это оказалось не так просто. В течение нескольких часов мы звонили по указанным на сайте контактам, но ни один из телефонов не отвечал. После этого мы направили запрос через мессенджер, однако получили стандартный автоматический ответ.

"Спасибо за ваше сообщение! Мы не можем ответить в данный момент. Мы свяжемся с вами в рабочее время с понедельника по пятницу с 9:00 утра по 18:00 вечера (кроме праздничных дней)", – говорилось в сообщении.

Позже один из представителей KazAK все-таки ответил, а именно – попросил направить официальный запрос от редакции на их электронную почту.

Фото: pexels.com

Что говорят в министерстве?

Мы также обратились за комментарием в пресс-службу министерства юстиции, где отметили, что авторы и правообладатели имеют право запретить использование своих произведений в интернете, включая социальные сети.

"В соответствии со статьями 16, 37, 38 Закона РК "Об авторском праве и смежных правах" авторам, исполнителям, производителям фонограмм принадлежат исключительные права на использование созданных ими объектов. Для правомерного использования произведений, исполнений, фонограмм пользователи должны получить разрешение авторов, исполнителей, производителей фонограмм или организаций, управляющих имущественными правами на коллективной основе. Авторы и правообладатели могут запретить использование их объектов, включая сеть Интернет, социальные сети. Для уточнения деталей рекомендуем обратиться в администрацию социальных сетей", – ответили на наш запрос.

Что дальше?

Мы поговорили с представителями казахстанских артистов, которые рассказали, что уже работают над возвращением песен на платформу. В разговоре один из менеджеров отметил, что никаких предупреждений об удалении музыки от Instagram они не получали.

Фото: pexels.com

Ырысдаулет Сламбек в свою очередь подчеркнул, что несмотря на то что Allying Game Worldwide сотрудничает с другой авторской организацией, их музыка также исчезла из Instagram.

"Мы отправили запросы и в Meta, и партнерам, но пока неясно, почему исчезли треки. Некоторые говорят, что проблема связана с KazAK, но нас это напрямую не касается. Возможно, затронуты все казахстанские треки, вне зависимости от дистрибутора", – рассказал он.

Сламбек подчеркнул, что проблема имеет более глобальный характер.

"Это не просто локальная проблема, это касается всей казахстанской индустрии. Мы продолжаем разбираться, чтобы вернуть треки на платформу", – заключил он.

Allying Game Worldwide также, как и остальные, активно работает над решением проблемы и уже ведет переговоры с международными партнерами и дистрибьюторами. Однако, как отметил Ырысдаулет, на данный момент возвращение музыки в Instagram остается под вопросом.

Фото: pexels.com

Как работает дистрибуция?

Ырысдаулет Сламбек объяснил, как организован процесс размещения музыки на платформах.

"Когда трек готов, мы заключаем договор с автором, где прописываются условия использования и продвижения музыки. Затем передаем трек дистрибьюторам. В Казахстане прямых дистрибьюторов, которые бы покрывали все платформы, нет, поэтому мы сотрудничаем с европейской компанией. Она отвечает за доставку треков на все цифровые площадки, включая Instagram, Facebook, TikTok и другие, а также за учет роялти", – объяснил он.

Label manager отметил, что в Казахстане отсутствуют крупные международные музыкальные компании, такие как Sony, Universal или Warner, которые могли бы решить проблему напрямую.