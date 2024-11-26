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26.11.2024, 16:12

Казахстанский паспорт назвали самым сильным в Центральной Азии

Новости Казахстана 0 291

Эксперты в очередной раз назвали топ самых сильных паспортов в мире, передает Tengri Travel.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

В опубликованном рейтинге паспортов VisaGuide Passport Index 2024 Казахстан оказался на 106-м месте, став самым сильным в Центральной Азии. Среди стран региона казахстанский паспорт обеспечивает наибольшую свободу путешествий для своих владельцев, опережая Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан.

Казахстанский паспорт набрал 36,66 балла по Destination Significance Score (DSS) – системе оценки, учитывающей возможность безвизового въезда, визы по прибытию, электронной визы и другие аспекты глобальной мобильности. Граждане Казахстана, согласно данным рейтинга, могут посещать 47 стран без визы, 30 стран требуют оформить визу заранее, а еще 30 предоставляют возможность сделать это по прибытии.

Для сравнения, паспорт Узбекистана занял 125-е место (27,62 балла), Кыргызстана – 134-е место (23,33 балла), Таджикистана – 141-е место (21,76 балла), а Туркменистана – 161-е место (17,55 балла).

Как работает VisaGuide Passport Index?

VisaGuide Passport Index – это система ранжирования, охватывающая 199 стран и территорий. Уникальной особенностью индекса является Destination Significance Score (DSS), который учитывает такие факторы, как требования для въезда, индекс туризма, ВВП, уровень развития стран (HDI) и другие показатели. Каждому паспорту присваивается уникальное значение, что делает рейтинг более точным.

Кто лидирует в мировом рейтинге?

На первом месте в 2024 году оказался паспорт Сингапура с рекордными 91,27 балла. Сингапурские граждане могут путешествовать без визы в 160 стран мира. В топ-5 также вошли Испания, Италия, Франция и Венгрия.

Россия в этом рейтинге заняла 95-е место (48,18 балла), а паспорт Китая оказался на 118-й строчке (32,28 балла).

Сомали – аутсайдер рейтинга

Самый слабый паспорт в мире, согласно рейтингу, принадлежит гражданам Сомали. Его низкий показатель объясняется ограниченным числом стран, доступных для поездок без визы, а также значительными ограничениями на международные путешествия.

Что значит "сильный паспорт"?

Сильный паспорт открывает перед своими владельцами возможности для путешествий, бизнеса и образования за рубежом. Казахстан, несмотря на среднее место в глобальном рейтинге, демонстрирует уверенное лидерство в Центральной Азии.

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